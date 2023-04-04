 

Звезда “Эйфории” Барби Феррейра раскрыла истинные причины ухода из сериала

04.04.2023, 16:45, Разное
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О том, что актриса Барби Феррейра, известная по роли Кэт Эрнандес в нашумевшей “Эйфории”, рассорилась с создателем сериала Сэмом Левинсоном, слухи ходят давно. И по мнению многих фанатов, уход Феррейры из проекта после второго сезона напрямую обусловлен конфликтом с шоураннером. Впрочем, в эфире подкаста “Эксперт в кресле” актриса опровергла эти домыслы и призналась, что уволилась из-за того, что сюжетная линия ее персонажа исчерпала себя.

Не думаю, что у героини Кэт есть будущее, – сказала 26-летняя звезда. – Думаю, у нее могло быть какое-то развитие, но только не в рамках этого шоу.

Кадр из “Эйфории”

Героиня Феррейры на протяжении всего шоу борется с комплексами по поводу лишнего веса, и выбирает весьма необычный способ поднять самооценку: она создает альтер-эго — дерзкую красотку, которая носит латекс и не боится обнажаться перед камерой. Феррейра подчеркнула, что в школе и сама была на месте Кэт, а потому играть такую девушку на экране ей достаточно тяжело.

Я тоже хотела иметь возможность не быть толстой лучшей подругой. Я не хочу играть в это, и думаю, что они тоже этого не хотели, – призналась она.

Феррейра также отметила, что устала совмещать съемки в “Эйфрории” с другими проектами, особенно при условии, что по задумке Левинсона ее персонаж со временем отошел на второй план. Так что ее уход из сериала стал обоюдным решением.

Сэм пишет о вещах, к которым имеет отношение. Но я не думаю, что он имеет отношение к Кэт. Мне она нравится, но я должна идти своим путем.

Отметим, что ранее инсайдеры рассказывали, что Левинсон на площадке “Эйфории” вел себя неприемлемо. По заявлениям источников, во время съемок он кричал на актеров, заставляя их “рыдать” для большей убедительности в кадре. Барби Феррейра заявила о своем уходе в августе 2022-го.

А в конце февраля стало известно, что Зендая, у которой в “Эйфории” главная роль, стала исполнительным продюсером сериала. Теперь ее гонорар в третьем сезоне будет составлять миллион долларов за каждый эпизод.

Кадр из “Эйфории”Кадр из “Эйфории”


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