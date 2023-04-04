Скандалы: ЦРУ и Байдены якобы знали о предстоящей пандемии COVID-19
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Кто был выгодоприобретателем пандемии и её виновником?
Могут ли пандемия коронавируса 2020 года, американо-украинские биолаборатории и коррупционные схемы вашингтонских элит быть частью одной глобальной цепочки? И что общего между учениями «Событие 201», прошедшими осенью 2019-го, и рассылкой «писем с сибирской язвой» в США восемнадцатью годами ранее – таинственной биологической атакой, оставшейся в тени теракта 9/11?
Они ничего не скрывали
Дискуссии о природе «чумы 2020 года» возникли уже на следующий день после её начала. Главенствующей (в том числе благодаря грамотной медиакампании фармгигантов через «ручные» СМИ) до сих пор остаётся версия о естественном происхождении загадочного возбудителя COVID-19. Более того, в Соединённых Штатах многие республиканцы, включая тогдашнего президента Дональда Трампа, называют этот феномен «китайским вирусом», а демократы хоть и не отличаются столь расистскими заявлениями, но в целом разделяют версию об уханьском происхождении «короны». Но, возможно, этот двухпартийный консенсус американских элит лишь скрывает истинных выгодополучателей глобального кризиса – 2020.
Вопреки распространённому мнению исследования ковидоподобных вирусов накануне пандемии велись не только в Уханьском институте вирусологии, который некоторые публицисты обвиняли в «утечке патогенов», но и в Америке.
Учёные Алабамского университета в Бирмингеме (США) ещё в ноябре 2018 года сдали на публикацию в научном журнале Natural Product Communications статью о результатах изучения коронавируса летучих мышей (те же млекопитающие фигурировали в одной из версий причины заражения «нулевого пациента» под китайским Уханем). Как следует из текста статьи, исследования проводились за счёт гранта Национальных институтов здравоохранения (National Institutes of Health) США – правительственного центра по изучению проблем биомедицины.
В американских наукометрических системах в интервале 2008–2019 годов можно обнаружить не менее 30 научных статей об исследованиях ковидоподобных вирусов. В 2017 году отмечен резкий рост числа таких публикаций – сразу 10 за год.
Вероятно, это связано с тем, что в 2014–2017 годах Штаты законодательно запрещали любые «эксперименты по усилению функций вирусов» на своей территории, но в январе 2017-го после долгой аппаратной борьбы мораторий всё же был снят.
Это играло на руку не столько американскому правительству, сколько лоббистам и господрядчикам из числа фармгигантов (Pfizer, Moderna и прочие). Другим игроком были венчурные компании наподобие семейной фирмы Байденов Rosemont или «карманного фонда» ЦРУ под названием In-Q-Tel – все они «совершенно случайно» инвестировали в никому не известные «микробиологические стартапы» незадолго до пандемии.
Но если о сомнительных делах «большой фармы» уже многократно писали, то роль «бизнес-ангела» In-Q-Tel, равно как и сына нынешнего американского президента Хантера Байдена в подозрительных околовирусных манипуляциях до сих пор не раскрыта.
«Карманный фонд» ЦРУ
Мирное название In-Q-Tel носит некоммерческая венчурная корпорация со штаб-квартирой в Арлингтоне (на другом берегу реки Потомак напротив Вашингтона, в нескольких километрах от Белого дома и Пентагона). «Венчурная» – то есть инвестирующая в высокотехнологичные компании и стартапы. Цель – «предоставление правительству США и его союзникам самого современного источника технических знаний и возможностей».
Историю этого фонда никто не скрывает. Основана In-Q-Tel осенью 1999 года по инициативе тогдашнего шефа ЦРУ Джорджа Тенета, о чём тот и пишет в мемуарах. Выходит очень удобно: финансирование «венчурной корпорации» идёт по линии спецслужб и минобороны США, но сама она де-юре негосударственная, деньги без лишней бюрократии и отчётов может тратить на что угодно. Например, один из профинансированных фондом стартапов в 2005 году превратился в подразделение Google, ныне известное как Google Earth – популярный картографический сервис. Как и большинство объектов интереса In-Q-Tel, это технология двойного назначения: прежде всего онлайн-картами будут пользоваться разведчики и военные с целью шпионажа и планирования высокоточных ударов по вероятному противнику.
Среди публичных партнёров In-Q-Tel как старые цифровые киты вроде уже упомянутого Google и Facebook (принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией), так и молодые акулы наподобие Visible Technologies (щедро профинансированный стартап, осуществляющий мониторинг блогов и соцсетей на предмет «политически некорректных» постов и их авторов).
Как рассказывают журналисты, бывавшие в офисах этих «венчурных инвесторов», уровень секретности даже в показанных зонах зашкаливал: доступ в помещения – по отпечатку пальца или скану сетчатки глаза, а камер слежения хватило бы на небольшое полицейское государство.
«Научные менеджеры» в погонах госбезопасности
Директором In-Q-Tel с 2006 года является Кристофер Дарби. В сети нелегко найти даже его фото, не говоря уже о «био»; из краткой справки на сайте фонда тщательно вычищены любые упоминания о его сотрудничестве со спецслужбами. Но, вероятно, таковое имело место – в 2019 году Дарби параллельно работал в NSCAI (Комиссия по национальной безопасности в сфере искусственного интеллекта – государственная структура США, действующая в плотной связке с разведсообществом).
Многие подразделения In-Q-Tel зарегистрированы в штате Делавэр – офшорной зоне с упрощёнными требованиями к отчётности. То есть не исключено, что «разведчики-стартаперы» финансируют не только перспективные стартапы, но и – с помощью фирм-прокладок – собственный карман. По совпадению Делавэр является «базовой территорией» для семейства 46-го президента США: до попадания в Белый дом Джо Байден почти треть века представлял этот штат в сенате, а его рано умерший сын Бо в 2007–2015 годах работал в том же штате генеральным прокурором.
К семейству Байденов вернёмся позже. Пока нас интересует одно из делавэрских подразделений фонда In-Q-Tel – компания под названием B.Next.
И сразу же начинаются нестыковки. Согласно официальным данным, B.Next появилась 17 мая 2019 года. Прежде у неё даже был свой интернет-портал (bnext.org), но сейчас он неактивен, предлагается посетить лишь сайт материнского фонда.
Однако если посмотреть на дату создания аналогичной торговой марки, то название B.Next впервые появляется гораздо раньше – 7 июля 2016 года, что подтверждает патент о регистрации.
Заявленная в том же документе сфера деятельности весьма специфична: «Исследования в области биотехнологий, наук о жизни и окружающей среде, главным образом для использования в сфере национальной безопасности и разведки».
Аналогичный сценарий уже применялся в 2001 году
Возглавляет B.Next исполнительный вице-президент и старший партнёр In-Q-Tel доктор Тара О’Тул. До работы в In-Q-Tel О’Тул занимала пост заместителя министра внутренней безопасности США. Ранее, в 2001–2003 годах, она возглавляла Центр гражданских стратегий биозащиты Джонса Хопкинса при одноимённом университете. Во время пандемии этот вуз стал одним из главных источников всемирной статистики и прочей информации о коронавирусе.
В 2001 году, работая над «гражданскими стратегиями биозащиты», Тара О’Тул придумала сценарий учений «Тёмная зима», посвящённых симуляции террористической атаки с использованием биологического оружия. Учения прошли 22–23 июня 2001 года, по легенде, некие террористы атаковали Соединённые Штаты посредством возбудителя оспы. Результаты моделирования были печальными: государство оказалось не готово к отражению такого рода угрозы. Одним из элементов учений были предупреждения граждан об «опасной дезинформации, распространяющейся в интернете, где продаются непроверенные лекарства и делаются непроверенные заявления, которые могут представлять угрозу общественной безопасности» – по сути, они подводили жителей и чиновников к мысли о необходимости ужесточить контроль за медиапространством, разумеется, для общего блага.
Любопытно, что по почти идентичному сценарию осенью того же года – параллельно с терактами 11 сентября – некие лица рассылали по Штатам письма со спорами сибирской язвы, приведшие к массовой истерии и гибели пяти человек. Несмотря на беспрецедентные масштабы расследования, точные имена преступников до сих пор не установлены – возможно, потому, что американские спецслужбы вышли здесь на самих себя. В числе главных подозреваемых назывался сотрудник военно-медицинского института инфекционных заболеваний (The United States Army Medical Research Institute of Infectious Diseases) Брюс Эдвардс Айвинс, базировавшийся в «столице биолабораторий» Форт-Детрике. До сих пор неизвестно, то ли споры сибирской язвы были кем-то выкрадены из его рабочих материалов, то ли Айвинс «под влиянием душевной болезни» стал рассылать оные всем подряд. Спросить не у кого – в разгар следствия 62-летний учёный «покончил с собой».
Примечательно, что некоторые чиновники и журналисты, ставшие объектами атаки как в ходе учений, так и в реальности, заранее получили указания о «необходимости вакцинации от сибирской язвы».
Более того, высокопоставленные лица, близкие к администрации президента США, с поразительной точностью предсказали сценарий предстоящей атаки. 12 сентября 2001 странное заявление сделал видный эксперт-неокон Дональд Каган (свёкор Виктории Нуланд — на которой женат его сын Роберт). Выступая по радио, Каган задал риторический вопрос: «Что, если бы на этих самолетах [атаковавших здания 11 сентября], были бациллы сибирской язвы?»
16 сентября глава совета по оборонной политике США Ричард Перл на телеканале CNN предупредил, что «следующая атака на Америку может быть химической или биологической», после чего ведущий тут же прервал эфир.
И действительно, через несколько дней, 18 сентября, началась та самая рассылка писем со спорами сибирской язвы, продолжавшаяся до 12 октября 2001 года. Одним из её эпицентров стал Нью-Йорк.
Если допустить, что оба эти события так или иначе были выгодны американским элитам и разведсообществу (оно получило многочисленные сигналы о готовящихся атаках, но ничего не предприняло), то можно предположить: «рассылка отравленных писем» была реализацией запасного плана. Если бы теракты 9/11 по какой-либо причине не произошли, оставался и второй вариант – «биологическая атака», которая при минимальной корректировке сценария могла привести к куда большему числу жертв.
В октябре 2001 года на волне истерии был принят печально известный «Патриотический акт», давший американским спецслужбам широчайшие полномочия по надзору за собственными гражданами. Для «восстановления справедливости» последовали вторжения в Афганистан, а позже – в Ирак под предлогом «наказания террористов 9/11 и наличия химического оружия». Любопытно, что именно Ирак был «организатором биологической атаки», по легенде учений «Тёмная зима» 2001 года. Ещё одно странное совпадение, показывающее, как Вашингтон использует тему «химических и биологических угроз» в своих интересах.
Почему подробный рассказ об этой старой истории важен в контексте ковидной хронологии?
Налицо схожесть отдельных элементов сценария «события-2020» и «события-2001», где порой даже участвовали одни и те же люди вроде Тары О’Тул.
И в обоих случаях накануне масштабного кризиса «совершенно случайно» происходили правительственные учения по его отработке. В обоих случаях США по итогам решали насущные геополитические задачи – вторжение на Ближний Восток или противостояние Китаю.
Пандемии-2020 предшествовали учения «Событие 201» (Event 201) осенью 2019 года, моделировавшие эпидемию коронавируса после передачи такового от летучих мышей к человеку. Учения проводились тем же Университетом Джонса Хопкинса, где некогда работала Тара О’Тул.
Одна из сотрудниц научной группы организаторов «События 201» Эврил Хейнс с приходом администрации Байдена в январе 2021 года стала директором Национальной разведки – верховного органа, координирующего все многочисленные американские спецслужбы.
При чём тут Хантер Байден?
Одним из партнёров фирмы B.Next по «биологическим исследованиям» была печально известная компания Metabiota (в дальнейшем вовлечённая в работу биолабораторий на Украине и в других странах). Сотрудничеству способствовало то, что основной целью Metabiota заявлялось… «прогнозирование эпидемий и вспышек заболеваний на основе Big Data [анализа больших данных]», что было близко к предмету интересов Тары О’Тул с её «учениями по биозащите».
Ещё в начале 2010-х годов потенциальные возможности Metabiota привлекли внимание агро- и страхового бизнеса, мечтавшего сократить расходы с помощью заблаговременного прогнозирования вспышек заболеваний, например, на птицефабриках. Последовали первые инвестиции.
Но частных «бизнес-ангелов» было недостаточно. В марте 2014 года руководство Metabiota пытается выйти на потенциальных инвесторов из правительственных структур. Соответствующая информация имеется в письмах, обнаруженных на ноутбуке Хантера Байдена и попавших в распоряжение американских журналистов.
В этом слитом архиве фигурировала его фирма – Rosemont Seneca Technology Partners (RSTP), инвестировавшая в стартап Metabiota.
В одном из писем исполнительный директор RSTP Джон Делош, обращаясь к партнёрам, рассказывал, что основатель Metabiota Натан Вулф просит «содействовать в поиске контактов в министерстве внутренней безопасности США» – надо полагать, не без помощи Хантера Байдена и его «крыши» в Белом доме.
Делош в том же письме раскрыл причину того, почему фирме Байденов выгодно помогать Metabiota по части как инвестиций, так и госконтрактов. По мнению управленца, «проведение дополнительного выпуска акций» позволяло увеличить вложения средств в Metabiota в пять раз. Благодаря этому инвесторы в лице Хантера и его партнёров могли рассчитывать на большую сумму дивидендов, уплачиваемых компанией с прибыли. Каковая, разумеется, должна была приходить с госконтрактов.
В другом письме Делош признаётся, что руководство RSTP (то есть люди Байдена) способствовало получению Metabiota правительственных и частных подрядов.
Другой директор RSTP, Вильям Ли, сообщает, что 13 апреля 2014 года он встретился с Гилманом Луи – основателем и первым директором фонда In-Q-Tel. То есть круг замыкается: ЦРУ – семейство Байденов – подозрительные микробиологические исследования.
По итогам встречи все «проявили заинтересованность во взаимных инвестициях в партнёрские проекты». По всей видимости, именно тогда и было положено начало долгому сотрудничеству ЦРУ и микробиологов из Metabiota. Как следует из дальнейшей переписки, уже в октябре 2014 года с Натаном Вулфом связались представители In-Q-Tel, включая доктора Тару О’Тул.
Metabiota была важна для ЦРУ ещё и тем, что имела ряд зарубежных филиалов – тех самых биолабораторий в странах – сателлитах США, где можно было проводить какие угодно исследования.
Ведь в том же октябре 2014 года Белый дом выпустил заявление о запрете работ по усилению функций вирусов на территории Штатов (о чём мы упоминали в первой части нашей статьи).
Партнёрство разведывательной жабы и микробиологической гадюки не отрицают даже американские СМИ – «борцы с фейками»: по состоянию на 2014 год фирма Хантера Байдена RSTP владела 13,4 процента акций Metabiota; в 2014–2017 годах только от Пентагона тот же стартап получил 18,4 млн долларов, в том числе свыше 300 тыс. – на некие «украинские исследовательские проекты».
Другим видным донором Metabiota был постоянный фигурант конспирологических теорий вокруг пандемии коронавируса – Фонд Билла и Мелинды Гейтс, выступавший также соорганизатором уже известных нам пандемических учений «Событие 201».
Последний штрих: основатель Metabiota Натан Вулф был членом закрытого клуба «Молодые глобальные лидеры» – этакой «комсомольской ячейки» при Всемирном экономическом форуме в Давосе. Обе этих платформы создал Клаус Шваб – одиозный глобалист и идеолог «нового мирового порядка», фигурирующий в многочисленных конспирологических теориях о навязывании «цифрового концлагеря» под предлогом защиты от коронавируса.
«Предсказание пандемий»
Благодаря поддержке на всех уровнях американской госмашины в августе 2017 года Metabiota осуществила коммерческий запуск первой в мире «платформы для оценки готовности к эпидемиям». Заявлялось о способности «прогнозировать риски, частоту, серьёзность и продолжительность вспышек» того или иного заболевания в той или иной местности. Сама технология по сей день держится в секрете, но, вероятно, основывается на машинном анализе больших данных – от новостей в локальных СМИ и сообществах в соцсетях до колебаний статистики региональных служб здравоохранения.
Эту технологию специалисты Metabiota обкатывали как минимум с 2014 года, в том числе в Сьерра-Леоне, где имели место вспышки лихорадки Эбола. Примечательно, что здесь Metabiota попала под «дружественный огонь» западной организации «Врачи без границ»: французы, болезненно относящиеся к присутствию в Африке других игроков, критиковали американцев за «некачественные предсказания» и небрежное обращение с эпидемиологической статистикой.
Тем не менее сотрудничество ЦРУ (в лице его «венчурного фонда») с Metabiota крепло: в 2018 году In-Q-Tel инвестировала в фирму неназванную, но, вероятно, солидную сумму.
Можно также предположить, что ЦРУ способствовало получению финансирования компанией Metabiota в обмен на право проводить собственные эксперименты в заграничных лабораториях последней (с учётом запрета на подобные исследования на территории Соединённых Штатов, который сняли в 2017 году, но могли вернуть, например, при очередной смене администрации Белого дома). Кроме того, разведуправление получило возможность пристраивать своих сотрудников в штат Metabiota, дабы под легендой «гражданских биологов» отправлять их в другие страны для всевозможных «операций в “серой зоне”». Включая Украину – деятельность Metabiota и прочих «микробиологических подрядчиков» США в стране подробно разобрана в предыдущих расследованиях.
Есть два варианта
Из вышеизложенного можно сделать логичный вывод: на момент начала «коронакризиса», на рубеже 2019–2020 годов, ЦРУ через близкую к разведсообществу компанию Metabiota располагало технологией предсказания пандемий. К аналогичной информации могло иметь доступ и семейство Байденов, владевшее миноритарным пакетом акций той же компании.
Если технология имелась, но не работала, то деньги многочисленных инвесторов были просто «попилены». А если, как и в случае с «атакой 9/11», разведсообщество вместе с частью элит знало об угрозе, но ничего не предпринимало, то всё куда печальнее.
Последствия «чумного года» принесли американскому «глубинному государству» лишь выгоду.
Пандемический разрыв экономических связей с Китаем как часть подготовки к будущей войне с ним. Провоцирование кризиса в обществе, дабы помешать «несистемщику» Трампу переизбраться в ноябре 2020 года. Десятки миллиардов долларов дополнительной прибыли для транснациональных корпораций из «большой фармы». Наконец, обкатка новых – и вполне легальных – ограничений личной свободы граждан, пресловутый «цифровой концлагерь с QR-кодом», который даже после смягчения ковид-блокады можно в любой момент вернуть.
Это кажется теорией заговора?
Как выяснило независимое издание The Intercept, получив доступ к документам Национальных институтов здравоохранения США, исследования, проводимые в американских лабораториях со степенью защиты BSL-3 и -4, неоднократно приводили к внутрилабораторным заражениям, чем создавали риск дальнейшего распространения генетически модифицированных возбудителей опасных вирусов и инфекций.
В этом свете совершенно иначе выглядит не только вопрос «кто выгодополучатель пандемии?», но и вопрос «кто может быть её виновником?».
Эдвард Чесноков
Оригинал материала: “Октагон”
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