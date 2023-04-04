Скандалы: ЦРУ и Байдены якобы знали о предстоящей пандемии COVID-19

Кто был выгодоприобретателем пандемии и её виновником?

Могут ли пандемия коронавируса 2020 года, американо-украинские биолаборатории и коррупционные схемы вашингтонских элит быть частью одной глобальной цепочки? И что общего между учениями «Событие 201», прошедшими осенью 2019-го, и рассылкой «писем с сибирской язвой» в США восемнадцатью годами ранее – таинственной биологической атакой, оставшейся в тени теракта 9/11?

Они ничего не скрывали

Дискуссии о природе «чумы 2020 года» возникли уже на следующий день после её начала. Главенствующей (в том числе благодаря грамотной медиакампании фармгигантов через «ручные» СМИ ) до сих пор остаётся версия о естественном происхождении загадочного возбудителя COVID-19. Более того, в Соединённых Штатах многие республиканцы, включая тогдашнего президента Дональда Трампа, называют этот феномен «китайским вирусом», а демократы хоть и не отличаются столь расистскими заявлениями, но в целом разделяют версию об уханьском происхождении «короны». Но, возможно, этот двухпартийный консенсус американских элит лишь скрывает истинных выгодополучателей глобального кризиса – 2020.

Вопреки распространённому мнению исследования ковидоподобных вирусов накануне пандемии велись не только в Уханьском институте вирусологии, который некоторые публицисты обвиняли в «утечке патогенов», но и в Америке.

Учёные Алабамского университета в Бирмингеме (США) ещё в ноябре 2018 года сдали на публикацию в научном журнале Natural Product Communications статью о результатах изучения коронавируса летучих мышей (те же млекопитающие фигурировали в одной из версий причины заражения «нулевого пациента» под китайским Уханем). Как следует из текста статьи, исследования проводились за счёт гранта Национальных институтов здравоохранения (National Institutes of Health) США – правительственного центра по изучению проблем биомедицины.

В американских наукометрических системах в интервале 2008–2019 годов можно обнаружить не менее 30 научных статей об исследованиях ковидоподобных вирусов. В 2017 году отмечен резкий рост числа таких публикаций – сразу 10 за год.

Вероятно, это связано с тем, что в 2014–2017 годах Штаты законодательно запрещали любые «эксперименты по усилению функций вирусов» на своей территории, но в январе 2017-го после долгой аппаратной борьбы мораторий всё же был снят .

Это играло на руку не столько американскому правительству, сколько лоббистам и господрядчикам из числа фармгигантов (Pfizer, Moderna и прочие). Другим игроком были венчурные компании наподобие семейной фирмы Байденов Rosemont или «карманного фонда» ЦРУ под названием In-Q-Tel – все они «совершенно случайно» инвестировали в никому не известные «микробиологические стартапы» незадолго до пандемии.

Но если о сомнительных делах «большой фармы» уже многократно писали , то роль «бизнес-ангела» In-Q-Tel, равно как и сына нынешнего американского президента Хантера Байдена в подозрительных околовирусных манипуляциях до сих пор не раскрыта.

«Карманный фонд» ЦРУ

Мирное название In-Q-Tel носит некоммерческая венчурная корпорация со штаб-квартирой в Арлингтоне (на другом берегу реки Потомак напротив Вашингтона, в нескольких километрах от Белого дома и Пентагона). «Венчурная» – то есть инвестирующая в высокотехнологичные компании и стартапы. Цель – «предоставление правительству США и его союзникам самого современного источника технических знаний и возможностей».

Историю этого фонда никто не скрывает. Основана In-Q-Tel осенью 1999 года по инициативе тогдашнего шефа ЦРУ Джорджа Тенета, о чём тот и пишет в мемуарах. Выходит очень удобно: финансирование «венчурной корпорации» идёт по линии спецслужб и минобороны США, но сама она де-юре негосударственная, деньги без лишней бюрократии и отчётов может тратить на что угодно. Например, один из профинансированных фондом стартапов в 2005 году превратился в подразделение Google, ныне известное как Google Earth – популярный картографический сервис. Как и большинство объектов интереса In-Q-Tel, это технология двойного назначения: прежде всего онлайн-картами будут пользоваться разведчики и военные с целью шпионажа и планирования высокоточных ударов по вероятному противнику.

Среди публичных партнёров In-Q-Tel как старые цифровые киты вроде уже упомянутого Google и Facebook (принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией), так и молодые акулы наподобие Visible Technologies (щедро профинансированный стартап, осуществляющий мониторинг блогов и соцсетей на предмет «политически некорректных» постов и их авторов).

Как рассказывают журналисты, бывавшие в офисах этих «венчурных инвесторов», уровень секретности даже в показанных зонах зашкаливал: доступ в помещения – по отпечатку пальца или скану сетчатки глаза, а камер слежения хватило бы на небольшое полицейское государство.

«Научные менеджеры» в погонах госбезопасности

Директором In-Q-Tel с 2006 года является Кристофер Дарби. В сети нелегко найти даже его фото, не говоря уже о «био»; из краткой справки на сайте фонда тщательно вычищены любые упоминания о его сотрудничестве со спецслужбами. Но, вероятно, таковое имело место – в 2019 году Дарби параллельно работал в NSCAI (Комиссия по национальной безопасности в сфере искусственного интеллекта – государственная структура США, действующая в плотной связке с разведсообществом).

Многие подразделения In-Q-Tel зарегистрированы в штате Делавэр – офшорной зоне с упрощёнными требованиями к отчётности. То есть не исключено, что «разведчики-стартаперы» финансируют не только перспективные стартапы, но и – с помощью фирм-прокладок – собственный карман. По совпадению Делавэр является «базовой территорией» для семейства 46-го президента США: до попадания в Белый дом Джо Байден почти треть века представлял этот штат в сенате, а его рано умерший сын Бо в 2007–2015 годах работал в том же штате генеральным прокурором.

К семейству Байденов вернёмся позже. Пока нас интересует одно из делавэрских подразделений фонда In-Q-Tel – компания под названием B.Next.

И сразу же начинаются нестыковки. Согласно официальным данным, B.Next появилась 17 мая 2019 года. Прежде у неё даже был свой интернет-портал ( bnext.org ), но сейчас он неактивен, предлагается посетить лишь сайт материнского фонда.

Однако если посмотреть на дату создания аналогичной торговой марки, то название B.Next впервые появляется гораздо раньше – 7 июля 2016 года, что подтверждает патент о регистрации.

Заявленная в том же документе сфера деятельности весьма специфична: «Исследования в области биотехнологий, наук о жизни и окружающей среде, главным образом для использования в сфере национальной безопасности и разведки».

Аналогичный сценарий уже применялся в 2001 году

Возглавляет B.Next исполнительный вице-президент и старший партнёр In-Q-Tel доктор Тара О’Тул. До работы в In-Q-Tel О’Тул занимала пост заместителя министра внутренней безопасности США. Ранее, в 2001–2003 годах, она возглавляла Центр гражданских стратегий биозащиты Джонса Хопкинса при одноимённом университете. Во время пандемии этот вуз стал одним из главных источников всемирной статистики и прочей информации о коронавирусе.

В 2001 году, работая над «гражданскими стратегиями биозащиты», Тара О’Тул придумала сценарий учений «Тёмная зима», посвящённых симуляции террористической атаки с использованием биологического оружия. Учения прошли 22–23 июня 2001 года, по легенде, некие террористы атаковали Соединённые Штаты посредством возбудителя оспы. Результаты моделирования были печальными: государство оказалось не готово к отражению такого рода угрозы. Одним из элементов учений были предупреждения граждан об «опасной дезинформации, распространяющейся в интернете, где продаются непроверенные лекарства и делаются непроверенные заявления, которые могут представлять угрозу общественной безопасности» – по сути, они подводили жителей и чиновников к мысли о необходимости ужесточить контроль за медиапространством, разумеется, для общего блага.

Любопытно, что по почти идентичному сценарию осенью того же года – параллельно с терактами 11 сентября – некие лица рассылали по Штатам письма со спорами сибирской язвы, приведшие к массовой истерии и гибели пяти человек. Несмотря на беспрецедентные масштабы расследования, точные имена преступников до сих пор не установлены – возможно, потому, что американские спецслужбы вышли здесь на самих себя. В числе главных подозреваемых назывался сотрудник военно-медицинского института инфекционных заболеваний (The United States Army Medical Research Institute of Infectious Diseases) Брюс Эдвардс Айвинс, базировавшийся в «столице биолабораторий» Форт-Детрике. До сих пор неизвестно, то ли споры сибирской язвы были кем-то выкрадены из его рабочих материалов, то ли Айвинс «под влиянием душевной болезни» стал рассылать оные всем подряд. Спросить не у кого – в разгар следствия 62-летний учёный «покончил с собой».

Примечательно, что некоторые чиновники и журналисты, ставшие объектами атаки как в ходе учений, так и в реальности, заранее получили указания о «необходимости вакцинации от сибирской язвы».

Более того, высокопоставленные лица, близкие к администрации президента США, с поразительной точностью предсказали сценарий предстоящей атаки. 12 сентября 2001 странное заявление сделал видный эксперт-неокон Дональд Каган (свёкор Виктории Нуланд — на которой женат его сын Роберт). Выступая по радио, Каган задал риторический вопрос: «Что, если бы на этих самолетах [атаковавших здания 11 сентября], были бациллы сибирской язвы?»

16 сентября глава совета по оборонной политике США Ричард Перл на телеканале CNN предупредил , что «следующая атака на Америку может быть химической или биологической», после чего ведущий тут же прервал эфир.

И действительно, через несколько дней, 18 сентября, началась та самая рассылка писем со спорами сибирской язвы, продолжавшаяся до 12 октября 2001 года. Одним из её эпицентров стал Нью-Йорк.

Если допустить, что оба эти события так или иначе были выгодны американским элитам и разведсообществу (оно получило многочисленные сигналы о готовящихся атаках, но ничего не предприняло), то можно предположить: «рассылка отравленных писем» была реализацией запасного плана. Если бы теракты 9/11 по какой-либо причине не произошли, оставался и второй вариант – «биологическая атака», которая при минимальной корректировке сценария могла привести к куда большему числу жертв.

В октябре 2001 года на волне истерии был принят печально известный «Патриотический акт», давший американским спецслужбам широчайшие полномочия по надзору за собственными гражданами. Для «восстановления справедливости» последовали вторжения в Афганистан, а позже – в Ирак под предлогом «наказания террористов 9/11 и наличия химического оружия». Любопытно, что именно Ирак был «организатором биологической атаки», по легенде учений «Тёмная зима» 2001 года. Ещё одно странное совпадение, показывающее, как Вашингтон использует тему «химических и биологических угроз» в своих интересах.

Почему подробный рассказ об этой старой истории важен в контексте ковидной хронологии?

Налицо схожесть отдельных элементов сценария «события-2020» и «события-2001», где порой даже участвовали одни и те же люди вроде Тары О’Тул.

И в обоих случаях накануне масштабного кризиса «совершенно случайно» происходили правительственные учения по его отработке. В обоих случаях США по итогам решали насущные геополитические задачи – вторжение на Ближний Восток или противостояние Китаю.

Пандемии-2020 предшествовали учения «Событие 201» (Event 201) осенью 2019 года, моделировавшие эпидемию коронавируса после передачи такового от летучих мышей к человеку. Учения проводились тем же Университетом Джонса Хопкинса, где некогда работала Тара О’Тул.

Одна из сотрудниц научной группы организаторов «События 201» Эврил Хейнс с приходом администрации Байдена в январе 2021 года стала директором Национальной разведки – верховного органа, координирующего все многочисленные американские спецслужбы.

При чём тут Хантер Байден?

Одним из партнёров фирмы B.Next по «биологическим исследованиям» была печально известная компания Metabiota (в дальнейшем вовлечённая в работу биолабораторий на Украине и в других странах). Сотрудничеству способствовало то, что основной целью Metabiota заявлялось… «прогнозирование эпидемий и вспышек заболеваний на основе Big Data [анализа больших данных]», что было близко к предмету интересов Тары О’Тул с её «учениями по биозащите».

Ещё в начале 2010-х годов потенциальные возможности Metabiota привлекли внимание агро- и страхового бизнеса, мечтавшего сократить расходы с помощью заблаговременного прогнозирования вспышек заболеваний, например, на птицефабриках. Последовали первые инвестиции.

Но частных «бизнес-ангелов» было недостаточно. В марте 2014 года руководство Metabiota пытается выйти на потенциальных инвесторов из правительственных структур. Соответствующая информация имеется в письмах, обнаруженных на ноутбуке Хантера Байдена и попавших в распоряжение американских журналистов.

В этом слитом архиве фигурировала его фирма – Rosemont Seneca Technology Partners (RSTP), инвестировавшая в стартап Metabiota.

В одном из писем исполнительный директор RSTP Джон Делош, обращаясь к партнёрам, рассказывал, что основатель Metabiota Натан Вулф просит «содействовать в поиске контактов в министерстве внутренней безопасности США» – надо полагать, не без помощи Хантера Байдена и его «крыши» в Белом доме.

Делош в том же письме раскрыл причину того, почему фирме Байденов выгодно помогать Metabiota по части как инвестиций, так и госконтрактов. По мнению управленца, «проведение дополнительного выпуска акций» позволяло увеличить вложения средств в Metabiota в пять раз. Благодаря этому инвесторы в лице Хантера и его партнёров могли рассчитывать на большую сумму дивидендов, уплачиваемых компанией с прибыли. Каковая, разумеется, должна была приходить с госконтрактов.

В другом письме Делош признаётся, что руководство RSTP (то есть люди Байдена) способствовало получению Metabiota правительственных и частных подрядов.

Другой директор RSTP, Вильям Ли, сообщает, что 13 апреля 2014 года он встретился с Гилманом Луи – основателем и первым директором фонда In-Q-Tel. То есть круг замыкается: ЦРУ – семейство Байденов – подозрительные микробиологические исследования.

По итогам встречи все «проявили заинтересованность во взаимных инвестициях в партнёрские проекты». По всей видимости, именно тогда и было положено начало долгому сотрудничеству ЦРУ и микробиологов из Metabiota. Как следует из дальнейшей переписки, уже в октябре 2014 года с Натаном Вулфом связались представители In-Q-Tel, включая доктора Тару О’Тул.

Metabiota была важна для ЦРУ ещё и тем, что имела ряд зарубежных филиалов – тех самых биолабораторий в странах – сателлитах США, где можно было проводить какие угодно исследования.

Ведь в том же октябре 2014 года Белый дом выпустил заявление о запрете работ по усилению функций вирусов на территории Штатов (о чём мы упоминали в первой части нашей статьи).

Партнёрство разведывательной жабы и микробиологической гадюки не отрицают даже американские СМИ – «борцы с фейками»: по состоянию на 2014 год фирма Хантера Байдена RSTP владела 13,4 процента акций Metabiota; в 2014–2017 годах только от Пентагона тот же стартап получил 18,4 млн долларов, в том числе свыше 300 тыс. – на некие « украинские исследовательские проекты ».

Другим видным донором Metabiota был постоянный фигурант конспирологических теорий вокруг пандемии коронавируса – Фонд Билла и Мелинды Гейтс, выступавший также соорганизатором уже известных нам пандемических учений «Событие 201».

Последний штрих: основатель Metabiota Натан Вулф был членом закрытого клуба «Молодые глобальные лидеры» – этакой «комсомольской ячейки» при Всемирном экономическом форуме в Давосе. Обе этих платформы создал Клаус Шваб – одиозный глобалист и идеолог «нового мирового порядка», фигурирующий в многочисленных конспирологических теориях о навязывании «цифрового концлагеря» под предлогом защиты от коронавируса.

«Предсказание пандемий»

Благодаря поддержке на всех уровнях американской госмашины в августе 2017 года Metabiota осуществила коммерческий запуск первой в мире «платформы для оценки готовности к эпидемиям». Заявлялось о способности «прогнозировать риски, частоту, серьёзность и продолжительность вспышек» того или иного заболевания в той или иной местности. Сама технология по сей день держится в секрете, но, вероятно, основывается на машинном анализе больших данных – от новостей в локальных СМИ и сообществах в соцсетях до колебаний статистики региональных служб здравоохранения.

Эту технологию специалисты Metabiota обкатывали как минимум с 2014 года, в том числе в Сьерра-Леоне, где имели место вспышки лихорадки Эбола. Примечательно, что здесь Metabiota попала под «дружественный огонь» западной организации «Врачи без границ»: французы, болезненно относящиеся к присутствию в Африке других игроков, критиковали американцев за «некачественные предсказания» и небрежное обращение с эпидемиологической статистикой.

Тем не менее сотрудничество ЦРУ (в лице его «венчурного фонда») с Metabiota крепло: в 2018 году In-Q-Tel инвестировала в фирму неназванную, но, вероятно, солидную сумму.

Можно также предположить, что ЦРУ способствовало получению финансирования компанией Metabiota в обмен на право проводить собственные эксперименты в заграничных лабораториях последней (с учётом запрета на подобные исследования на территории Соединённых Штатов, который сняли в 2017 году, но могли вернуть, например, при очередной смене администрации Белого дома). Кроме того, разведуправление получило возможность пристраивать своих сотрудников в штат Metabiota, дабы под легендой «гражданских биологов» отправлять их в другие страны для всевозможных «операций в “серой зоне”». Включая Украину – деятельность Metabiota и прочих «микробиологических подрядчиков» США в стране подробно разобрана в предыдущих расследованиях.

Есть два варианта

Из вышеизложенного можно сделать логичный вывод: на момент начала «коронакризиса», на рубеже 2019–2020 годов, ЦРУ через близкую к разведсообществу компанию Metabiota располагало технологией предсказания пандемий. К аналогичной информации могло иметь доступ и семейство Байденов, владевшее миноритарным пакетом акций той же компании.

Если технология имелась, но не работала, то деньги многочисленных инвесторов были просто «попилены». А если, как и в случае с «атакой 9/11», разведсообщество вместе с частью элит знало об угрозе, но ничего не предпринимало, то всё куда печальнее.

Последствия «чумного года» принесли американскому «глубинному государству» лишь выгоду.

Пандемический разрыв экономических связей с Китаем как часть подготовки к будущей войне с ним. Провоцирование кризиса в обществе, дабы помешать «несистемщику» Трампу переизбраться в ноябре 2020 года. Десятки миллиардов долларов дополнительной прибыли для транснациональных корпораций из «большой фармы». Наконец, обкатка новых – и вполне легальных – ограничений личной свободы граждан, пресловутый «цифровой концлагерь с QR-кодом», который даже после смягчения ковид-блокады можно в любой момент вернуть.

Это кажется теорией заговора?

Как выяснило независимое издание The Intercept, получив доступ к документам Национальных институтов здравоохранения США, исследования, проводимые в американских лабораториях со степенью защиты BSL-3 и -4, неоднократно приводили к внутрилабораторным заражениям, чем создавали риск дальнейшего распространения генетически модифицированных возбудителей опасных вирусов и инфекций.

В этом свете совершенно иначе выглядит не только вопрос «кто выгодополучатель пандемии?», но и вопрос «кто может быть её виновником?».

Эдвард Чесноков

Оригинал материала: “Октагон”