Мнение: Путин наградил “военкора”…

Президент России подписал указ о награждении орденом Мужества Владлена Татарского, погибшего при взрыве в Санкт-Петербурге.

В указе написано, что погибший удостоен награды – «за мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга…».

По всей видимости, «мужество и отвагу» Татарский проявлял еще при жизни. Но почему его не наградили до взрыва в Санкт-Петербурге? Или в Кремле решили, что «мужество и отвагу» погибщий проявил именно в момент взрыва?

По-моему, это выглядит очень странно – посмертное награждение боевыми орденами погибших во время преступлений. Как будто сама гибель человека – это и есть подвиг.

Или я не прав?

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