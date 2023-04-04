 

В России отменили выходные на майские праздники из-за неблагоприятного прогноза погоды

04.04.2023, 16:13, Разное
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Министерство труда России приняло решение внести изменения в производственный календарь на 2023 год. Согласно новой редакции документа, 1 и 8 мая объявлены рабочими днями.

– Мы были вынуждены отменить так называемые майские праздники из-за прогноза погоды. Специалисты пришли к выводу, что в первую неделю мая в России будет холодно, ветрено, где-то вообще снег. Какой праздник в эти такие дни? – рассказал журналистам замминистра труда Иван Маковский.

Как подчёркивают юристы, 1 и 8 мая будут обычными рабочими днями и не должны оплачиваться в двойном размере.

– Работодатель может выплатить премию сотруднику за работу на майские праздники, но не обязан. А вот сотрудники обязаны в эти даты присутствовать на рабочих местах, – написала на своей странице в «Одноклассниках» член московской коллегии адвокатов Дина Каминская.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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