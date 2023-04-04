 

В Голливуде снимут сериал по книгам про Гарри Поттера

04.04.2023, 15:30, Новости дня
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Как сообщает RT, в основу каждого сезона ляжет одна из семи книг про “мальчика, который выжил”. По некоторым данным, в работе над сериалом примет участие и Джоан Роулинг, которую “отменили” после ее высказывания про менструирующих людей.

К переговорам также подключилась компания HBО, которая тоже планирует принять участие в этом проекте. Как сообщает интернет-издание “Подмосковье сегодня”, договоренности достигнуты, но контракт еще не подписан.

Предполагается, что автором сериала писательница не будет. Однако выступит консультантом на съемочной площадке, сообщает телеканал “360”.


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