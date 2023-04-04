Атомщики якобы отремонтировали плавательный бассейн в Энергодаре
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В бассейне восстановили системы водоснабжения и водоотведения, отремонтировали вентиляцию и электроснабжение. Привели в порядок мужскую раздевалку большого бассейна.
Восстановлена система водоподготовки. Проведено полное техническое обслуживание трубопроводов и всех узлов.
Совместно с санитарными врачами взяты бактериологические анализы воды. Прилегающую к бассейну территорию благоустроили.
Занятия будут вести опытные тренеры и инструкторы-реабилитологи. Для детей открыли набор на бесплатные спортивные группы по плаванию.
Для сотрудников Запорожской АЭС предусмотрена скидка в 50%. Дети смогут посещать бассейн бесплатно.
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