В Рыбинске приступили к уборке песка с дорог

С апреля подрядные организации, задействованные на уборке городских дорог, перешли на весенне-летний режим работы.

Одна из первых задач – очистить город от песка, оставшегося после обработки дорог пескосоляной смесью зимой, отметили в администрации города.

За зимний период на дороги города было высыпано более 20 тысяч тонн пескосоляной смеси. Во время чистки дорог оставшийся песок скапливается в прибордюрной части.

– Начали этот песок убирать. Работы проводятся механизированным и ручным способом. Где нет припаркованных машин, убирает техника, где улицы запаркованы – работают мобильные бригады, – рассказал Дмитрий Шилов, директор МУП «ДЭС».

Работы уже выполнены на улицах Крестовой, Герцена и части Волжской набережной. За прошлую неделю собрано и вывезено 389 тонн песка, грязи и мусора. Планы на сегодня — Плеханова, Свободы, Черкасова и Моторостроителей. По графику каждую улицу техника пройдет минимум дважды.

Сначала трактор собирает крупный песок, затем двигается подметальная машина, потом «Скандия» и машина–пылесос. Мыть проезжую часть начнут при стабильно плюсовых температурах в ночное время.

Кроме того, на этой неделе в Рыбинске начнется ямочный ремонт автомобильных дорог. Его сроки пришлось скорректировать из-за погодных условий. Для ремонта задействованы пять подрядных организаций. Они уже приступили к подготовке – выборке неровностей. Начать асфальтирование планируют со среды.