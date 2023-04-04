В Рыбинске приступили к уборке песка с дорог ✓ Новости Рыбинска и не только
 

В Рыбинске приступили к уборке песка с дорог

04.04.2023, 12:12, Новости
Теги: , ,

С апреля подрядные организации, задействованные на уборке городских дорог, перешли на весенне-летний режим работы.

Одна из первых задач – очистить город от песка, оставшегося после обработки дорог пескосоляной смесью зимой, отметили в администрации города.

За зимний период на дороги города было высыпано более 20 тысяч тонн пескосоляной смеси. Во время чистки дорог оставшийся песок скапливается в прибордюрной части.

– Начали этот песок убирать. Работы проводятся механизированным и ручным способом. Где нет припаркованных машин, убирает техника, где улицы запаркованы – работают мобильные бригады, – рассказал Дмитрий Шилов, директор МУП «ДЭС».

Работы уже выполнены на улицах Крестовой, Герцена и части Волжской набережной. За прошлую неделю собрано и вывезено 389 тонн песка, грязи и мусора. Планы на сегодня — Плеханова, Свободы, Черкасова и Моторостроителей. По графику каждую улицу техника пройдет минимум дважды.

Сначала трактор собирает крупный песок, затем двигается подметальная машина, потом «Скандия» и машина–пылесос. Мыть проезжую часть начнут при стабильно плюсовых температурах в ночное время.

Кроме того, на этой неделе в Рыбинске начнется ямочный ремонт автомобильных дорог. Его сроки пришлось скорректировать из-за погодных условий. Для ремонта задействованы пять подрядных организаций. Они уже приступили к подготовке – выборке неровностей. Начать асфальтирование планируют со среды.




Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.04 / «Он не может быть нищебродом»

21.03 / Рыбинск украсят более ста тысяч цветов

17.03 / Демонтаж пролетных балок и перекрытие улиц

16.03 / По 400 млн рублей в год. Рыбинску обещают деньги на ремонт теплотрасс

15.03 / Рыбинский мост станет платным

10.03 / В Рыбинске рассматривают возможность запуска кольцевого маршрута автобуса по Заволжью и Слипу

06.03 / Схему реверсивного движения через волжский мост отрегулируют

06.03 / Схема движения общественного транспорта в Рыбинске с 6 марта

01.03 / Как добраться на Деминский марафон и получить обязательную регистрацию

21.02 / В 2023 году в Рыбинске благоустроят 46 объектов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика