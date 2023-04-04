Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус были замечены на свидании в Нью-Йорке

Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус попали в объективы уличных фотографов. Влюбленные были замечены во время прогулки по Нью-Йорку. 36-летний Паттинсон вышел на улицу в темно-сером пуховике. Уотерхаус выбрала длинную темную куртку, фиолетовое худи и прозрачные брюки. Оба актера были в темных очках. Все фото вы можете посмотреть в нашем Telegram-канале.

Паттинсон и Уотерхаус встречаются с 2018 года. Недавно их отношения перешли на новый уровень. Влюбленные стали жить вместе и приобрели новый дом на Голливудских холмах. В особняке три спальни и три ванные комнаты.

Роберт Паттинсон

Ранее Уотерхаус рассказала в одном из интервью, что она “в шоке от того, что счастлива с кем-то в отношениях на протяжении почти пяти лет”. Ранее у нее был громкий роман с Брэдли Купером. Они были вместе два года, и их отношения привлекали много внимания прессы. Расставание с Купером ей далось тяжело, после разрыва Уотерхаус впала в депрессию.

Сьюки Уотерхаус и Роберт Паттинсон почти не обсуждают свой роман с журналистами, однако одному из них все же удалось разговорить 31-летнюю актрису. В свежем интервью The Sunday Times Сьюки подробнее рассказала об отношениях со звездой “Сумерек” и “Бэтмана”, отметив, что они с возлюбленным не упускают ни одного уикенда, который бы могли провести вместе.

Сьюки УотерхаусРоберт Паттинсон