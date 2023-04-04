Пэрис Хилтон показала новые фото сына Феникса

Пэрис и ее муж Картер Реум стали родителями в конце января этого года. Первенец пары появился на свет с помощью суррогатной мамы. На днях Хилтон устроила первую совместную фотосессию с малышом Фениксом, которому всего 2,5 месяца. В отличие от многих звездных коллег, Пэрис не стала скрывать лицо малыша от публики.

Для фотосессии звезда примерила черное платье-комбинацию. Образ Хилтон дополнила бриллиантовыми украшениями — серьгами и кольцом с крупным камнем. Пэрис нежно прижала сына к груди. Затем теледива примерила более уютный и домашний наряд. Она надела пушистый кашемировый свитер. Пэрис призналась, что ее переполняют чувства.

Люблю всем сердцем! Мамин день, — написала Хилтон.

Пэрис Хилтон с сыном

Поклонники звезды пришли в восторг от нежных кадров.

Ты удивительная мама! Фениксу так повезло.

До сих пор не верится, что у Пэрис есть ребенок.

Малыш просто прекрасен. Королева со своим маленьким принцем.

Ранее в продажу поступили мемуары Пэрис Хилтон. Книга получила лаконичное название “Пэрис: мемуары”. В одном из фрагментов, опубликованных таблоидами, звезда рассказала о домогательствах учителя католической школы. На тот момент ей было 14 лет. По ее словам, все девочки в классе были в него влюблены. Учитель заметил интерес Пэрис и ответил взаимностью.

Пэрис Хилтон с сыномПэрис Хилтон с сыном