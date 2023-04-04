Скандалы: Ближний круг губернатора

Самарского губернатора Дмитрия Азарова может подвести крепкая дружба

«Наша Версия» продолжает следить за ситуацией в регионах, где осенью пройдут губернаторские выборы. На прошлой неделе губернатор Самарской области побывал на аудиенции в Кремле, где проинформировал президента о своём желании снова баллотироваться на пост главы региона. И хотя позиции Азарова выглядят вроде бы вполне крепко, не факт, что жители области с восторгом поддержат его на выборах. Более того, похоже, что видеть его в губернаторском кресле не хочет и кто-то из элиты.

Дмитрий Азаров любит подчёркивать своё местное происхождение. Совсем как в известной комедии о выборах – мол, «не чечен и не москвич, наш потомственный волжанин» Дмитрий Игоревич. Азаров и правда самарец до мозга костей: здесь родился, вырос, выучился, строил карьеру, четыре года рулил областным центром, в 2017 году указом президента занял должность врио главы региона, а годом позже после победы на выборах стал полноправным губернатором.

Тогда Азаров набрал 72,6% голосов, оставив далеко позади своих конкурентов. Впрочем, политологи отмечали, что вряд ли самарцы голосовали именно за Азарова. Скорее сыграл свою роль фактор «протестного голосования» – предыдущий губернатор Николай Меркушкин, приведший во власть свой «мордовский клан», так всех достал, что в ожидании перемен люди автоматически поддерживали земляка. И вот теперь Дмитрий Азаров рискует повторить судьбу Меркушкина.

Свои люди

Взять хотя бы кадровые решения. Никто не сомневался, что оставшиеся после Меркушкина авгиевы конюшни требовалось разгребать. Понятно, что любой руководитель стремится отдать важные посты тем, кому доверяет и на кого опирается. Другое дело, по каким причинам тот или иной сподвижник стал своим.

«Ряд решений меня лично удивил. В частности, переназначение Марины Антимоновой – министра социального развития, потому что это крайне непопулярный министр в народе», – отмечал депутат Госдумы Михаил Матвеев. Именно Антимонову связывали с отменой льгот работающим пенсионерам, а позже она «прославилась» на всю страну, заявив матери ребёнка, что «государство не обязано вас всех содержать». После этого уволить Антимонову требовали даже на федеральном уровне, однако губернатор только пожурил маститую чиновницу, готовую принимать на себя непопулярные решения, указав, что общаться с народом надо «аккуратнее».

А вот другие назначения явно произошли не просто так. «Что касается назначения на должность министра ЖКХ мэра Новокуйбышевска Сергея Маркова, думаю, что это скорее всего часть неких договорённостей, которые существуют у него с политическими и экономическими элитами данного города. Считается, что все они в той или иной степени связаны с [Леонидом] Михельсоном», – комментировал Матвеев. С Самарской областью владельца «НОВАТЭКа» связывает многое – компания имеет здесь свои предприятия. Потому вполне логично, что миллиардеру понадобился свой человек в правительстве региона, способный лоббировать интересы.

Никто не сомневался, что оставшиеся после Меркушкина авгиевы конюшни требовалось разгребать. Понятно, что любой руководитель стремится отдать важные посты тем, кому доверяет и на кого опирается. Другое дело, по каким причинам тот или иной сподвижник стал своим

Министром строительства стал Евгений Чудаев – сын владельца местной строительной компании «Древо». Спустя год выяснилось, что на 82% от общего объёма заложенных в облбюджете средств на комплексное строительство досталось компании «Древо», она же получает лучшие земельные участки, а ключевые места в минстрое региона занимают бывшие сотрудники компании. Видимо, не зря федеральный Минстрой изначально отказался согласовывать кандидатуру Чудаева. Тем не менее Азаров выбил пост министра для своего протеже. Вероятно, помогли связи в Москве, которыми начал стремительно обрастать новый губернатор. Недаром пост министра культуры региона Азаров доверил никак не связанной с Поволжьем Татьяне Мрдуляш – дочери бывшего вице-премьера Ольги Голодец. Весной 2021 года Чудаев после череды скандалов всё же ушёл в отставку. Его место занял Николай Плаксин – бывший коммерсант, который, как выяснилось позже, был внесён в реестр недобросовестных поставщиков за срыв госконтракта.

И всё же самым показательным стало назначение на пост главы областного правительства, который занял Виктор Кудряшов. С Кудряшовым Азаров до того вместе работал в самарской мэрии, а ещё раньше – в ООО «Средневолжская газовая компания» (СВГК), гендиректором которого в начале нулевых трудился сам будущий губернатор. СВГК входит в орбиту группы «Волгопромгаз», основателем которой является Владимир Аветисян. Последнего называют некоронованным «королём Поволжья», хотя возможности Аветисяна простираются далеко за пределы Самары. «Аветисян весьма интересный персонаж, связующий узел интересов различных групп влияния. С одной стороны, Аветисян – партнёр Чубайса и Абызова, связанный интересами с Дворковичем и Медведевым. С другой – Аветисян – советник Сергея Чемезова», – вот что можно узнать, если довериться Телеграмм-каналу «Незыгарь», добавляя: – В регионе все знают, что Азаров является креатурой Аветисяна». Потому последующие события многих хоть и возмутили, но не удивили.

С видом на Кремль

Летом 2021 года грянул скандал. Мэрия Самары заключила контракт на поддержание дорог в порядке с ООО «Кедр-1».

Мало того, что компания оказалась единственным участником аукциона, стоимость контракта впоследствии выросла со 102 млн рублей до 109 миллионов. Как выяснили СМИ, «Кедр-1» является постоянным победителем городских тендеров. «ООО фактически является монополистом в сфере муниципальных контрактов. Так, в 2020 году «Кедр-1» получил подряды от ДГХИЭ (департамент городского хозяйства и экологии. – Ред.) Самары более чем на 463 млн руб­лей. В общей сложности ООО «Кедр-1» являлось поставщиком в 78 государственных контрактах на сумму 2,44 млрд рублей», – сообщал «Блокнот».

Получать миллионные контракты «Кедр-1» стал сразу после того, как Дмитрий Азаров занял пост губернатора. И, видимо, неспроста. Учредителем фирмы значится Виталий Зайцев – человек с таким именем и фамилией ранее упоминался на сайте Средневолжской газовой компании в качестве одного из её топ-менеджеров. При этом одними дорогами интересы Зайцева не ограничиваются, он также выступает совладельцем ООО «Транспортная карта» – оператора единого электронного проездного на муниципальном транспорте Самары. Не меньшие успехи в бизнесе демонстрирует и ООО «ПСК», которое возглавляет Всеволод Зайцев – сын Виталия Зайцева. Такие, что летом прошлого года прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела в отношении «ПСК» и «Кедр-1». Как оказалось, компании представили фиктивные данные о вывозе снега с самарских улиц, получив за это оплату из бюджета. Впрочем, не факт, что оно будет доведено до конца – преследование одного из фигурантов суд уже прекратил в связи с истечением срока давности.

На этом фоне мало кого удивила новость о том, что юная дочь губернатора оказалась владелицей квартиры в столичном ЖК Balchug residence. Роскошные апартаменты с видом на Кремль по рыночным меркам могут стоить порядка 85 млн рублей, что явно выходит за рамки доходов губернатора. В конце концов выяснилось, что апартаменты внучке подарил дедушка. На какие деньги? «Каким-то чудом он сначала стал обладателем крупного пакета акций Средневолжской газовой компании, а потом продал их. На вырученные деньги пенсионер купил внучке недвижимость», – писали самарские СМИ. Не правда ли, всё складывается как в пазле: нечужие Дмитрию Азарову компании получают из бюджета баснословные суммы, а семья губернатора улучшает свои жилищные условия…

«Наказание для города»

Возможно, самарцы не обращали бы такого внимания на все эти проделки, если бы регион показывал рекорды развития. Увы, сильно хвалиться нечем: население области сокращается, большие проблемы с экологией, дорогами и доступностью медицины. Хуже всего дела обстоят в сфере ЖКХ. Сейчас под следствием находится директор Фонда капитального ремонта Самарской области Александр Константинов, его подозревают в хищении денег и завышении стоимости работ. Хотя чему здесь удивляться: если перед глазами пример проделок с бюджетными деньгами, у многих возникает желание также погреть руки.

Потому грядущие выборы могут стать для Дмитрия Азарова серьёзным испытанием. Показательно выглядят комментарии, появившиеся под новостью о решении губернатора баллотироваться на новый срок, которые опубликовал местный портал 63.ru: «Уберите его из Самары, он наказание для города, всё разрушает, забылся уже человек, думает, он тут для себя живёт». – «Нет. Наказание – это Меркушкин. Азаров – оскорб­ление». Впрочем, похоже, что недовольны Азаровым не только граждане – в «Телеграме» появились и активно раскручиваются каналы, рассказывающие о провалах губернатора и его тайных делах. Кто-то явно вкладывает немалые деньги в то, чтобы власть в Самарской области перешла в новые руки. Что ж, вполне логично: регион богатый, ценных активов там много, газовики своё получили – пора уступить место другому клану.

Дмитрий Злобин

Оригинал материала: “Наша Версия”