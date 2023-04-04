В марте индекс деловой активности в производственном секторе США упал до самой низкой отметки с 2020 года

В марте индекс деловой активности в производственном секторе США составил 46,3 пункта. Институт управления поставками (ISM) представил эти данные сегодня, 3 апреля. Это самое низкое показание за почти три года, с мая 2020 года.

В феврале индекс PMI составлял 47,7 пункта. Опросив аналитиков, агентство Reuters выяснило, что в марте он составил 47,5 пункта. О росте активности свидетельствует индекс PMI, равный 50 или выше, а снижение индекса PMI указывает на замедление темпов роста. Пятый месяц подряд индекс PMI для производственной сферы США находится на уровне ниже 50 пунктов. Это связано с общей экономической неопределенностью и тем, что ключевая ставка ФРС повышается угрожающими темпами.