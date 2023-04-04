«Абсолютно нелегитимный акт» – Россия не будет признавать «вступление» Финляндии в НАТО

Россия не будет официально признавать «присоединение» Финляндии в НАТО, поскольку это происходит незаконно и неправомерно – без учёта российских интересов.

«Вступление» прямо противоречит внешнеполитическим целям, объявленным президентом Владимиром Путиным.

В официальном комментарии МИД говорится, что Москва продолжит рассматривать Финляндию в качестве нейтральной страны, на которую не распространяется действие устава Альянса.

– Речь идёт об абсолютно нелегитимном «акте», который был принят с очевидной целью дестабилизации обстановки в регионе, в полном противоречии с целями, неоднократно объявленными российской стороной в позапрошлом году, – пояснили дипломаты, говоря об уходе НАТО в границы до 1997 года.

В МИД вызван посол Финляндии, которому будет донесена позиция российской стороны.

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