“Нет опасности переборщить или сорваться не туда”: Елена Подкаминская рассказала, как полюбила спортзал

Глядя на звезду сериала «ИП Пирогова» Елену Подкаминскую, сложно поверить в том, что 10 апреля ей исполнится 44 года. Актриса может похвастаться стройной фигурой и регулярно это делает, размещая снимки в соцсетях. Недавно выяснилось, что знаменитость никогда не являлась любительницей спорта.

Все ради здоровья

Подкаминская развенчала миф о том, что ради подтянутого тела практически не вылазит из тренажерного зала. Оказывается, актриса всегда была со спортом на «вы». Стройная фигура — это в первую очередь генетика, активный образ жизни, плотный график.

Однако с возрастом знаменитость поняла, что спорт ей нужен в первую очередь для здоровья. Тогда она записалась в тренажерный зал. Артистка отмечает, что после двенадцати занятий уже видит существенную разницу. Подкаминская признается, что не хочет просто «таскать железки». Ей важно, чтобы все было «концептуально», поскольку тогда «нет опасности переборщить или сорваться не туда».

Актриса рассказала, что ее папа, который не занимался ранее спортом, теперь тоже стал давать организму физические нагрузки. Он занимается в специальном центре. Звездная дочь в восторге от методике, по которой занимается отец. Ее восхищает тот факт, что спортзал посещает много людей зрелого возраста.

Не судите строго

Ранее Подкаминская занималась исключительно йогой. Перед подписчиками она оправдывалась, что является любителем, а не профессионалом, поэтому просила не судить строго ее далекие от идеала позы. Актриса признавалась, что гордится собой. Сейчас, в связи с посещением тренажерного зала, у нее появился очередной повод для гордости.

Также знаменитость стала заниматься на пилоне. Правда, не по своей воле, а ради искусства: роли в новом фильме.

Многодетная мама

В свои 43 года Подкаминская является мамой трех детей. Первый раз она стала мамой в 2010 году. Тогда у них с мужем Александром появилась на свет дочь Полина. Недавно знаменитость призналась, что 13 лет не могла забеременеть. Она совсем отчаялась, ведь лечение в клиниках не давало никаких результатов. Когда в очередной раз ей нужно было лечь на обследование, молодой врач Артем сказал, что не видит оснований для госпитализации и посоветовал знаменитости отказаться от стационара. Актриса вспоминает, что как будто ощутила глоток свободы. Вскоре случилось чудо: Подкаминская узнала, что ждет ребенка. По словам знаменитости, Полину она выносила без гормонов и препаратов.

Рождение ребенка не скрепило тандем актрисы с мужем. Увы, брак с Александром распался в 2015 году. Через пару лет Подкаминская неожиданно для всех сообщила, что находится в интересном положении. Потом выяснилось, что знаменитость тайно вышла замуж за избранника Дениса. Дочку Еву актриса рожала дома. Даже от близких коллег ей удалось до последнего скрывать свою беременность. Интересно, что незадолго до беременности Евой Подкаминская повстречала того самого врача Артема. Теперь она уже опасается спонтанной встречи с медиком.

Три года назад знаменитость стала мамой в третий. «Подарком» на сорокалетний юбилей стал сын Александр.

Удивительно, но Подкаминской после каждой беременности быстро удавалось вернуться в форму. Ее идеальный вес — 62 килограмма при росте в 170 сантиметров.

Карьерные успехи

Актрисе удается совмещать карьеру и материнство. Например, в «ИП Пирогова» знаменитость снималась глубоко беременной, однако киношники сделали так, что в кадре этого не было видно.

Настоящая популярность пришла в Подкаминской после выхода на краны сериала «Кухня» в 2012 году. С тех пор ее фильмография пополнилась десятками новых проектов, в числе которых «Ева, рожай!», «Жена олигарха», «Волк», «Варавва». В том году должен выйти новый фильм с участием актрисы – «Мы». Это экранизация антиутопии Евгения Замятина.