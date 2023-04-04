 

Андрей Воробьев доложил президенту Владимиру Путину о рекультивации мусорных полигонов

04.04.2023, 14:09, Новости дня
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“Владимир Владимирович, мы по федеральной программе 17 полигонов уже рекультивировали. То есть не просто амбарный замок повесили, а сегодня это экологически чистые территории, которые дальше можно развивать, или, по крайней мере, они не беспокоят. И последние два объекта, самые тревожные, в Серпухове и в Волоколамске, – мы закончим за 2023–2024 год большую рекультивацию. По сути, у нас тревожных объектов не останется. Плюс работа по созданию индустрии переработки отходов тоже очень востребована”, – отметил Андрей Воробьев.

Всего в рамках Федерального проекта «Чистая страна» предусмотрена рекультивация 27 полигонов ТКО.

В настоящее время идёт рекультивация 10 полигонов. 4 объекта сдаются в 2023 году, 6 объектов в 2024 году.

Сейчас работы проходят на полигонах ТКО: «Ядрово» (Волоколамский г.о.), «Поварово» (г.о. Солнечногорск), «Талдомский» (Талдомский г.о.), «Заволенье» (Орехово-Зуевский г.о.) «Воловичи» (г.о. Коломна), «Егорьевский» (г.о. Егорьевск), «Сафоново» (Раменский г.о.), «Лесная» (г.о. Серпухов), «Непейно» (Дмитровский г.о.) и «Шатурский» (г.о. Шатура).


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