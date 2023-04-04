 

В Москве заработал чат-бот по вопросам военной службы по контракту

04.04.2023, 14:09, Новости дня
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Чат-бот MskContract_bot в мессенджере “Телеграм” ответит на все вопросы о контрактной службе и мерах поддержки военнослужащих и их семей.

Также по телефону 117 работает горячая линия. Подробная информация доступна на специальной странице contract.mos.ru.

Для желающих поступить на службу по контракту в столице открыт единый пункт отбора. Он расположен по адресу: улица Яблочкова, дом 5, строение 1.

Прием ведется с 9:00 до 20:00 ежедневно. Поступить на контрактную службу могут москвичи, жители других регионов и иностранные граждане.

На прием можно записаться онлайн. Необходимо выбрать удобную дату и время.


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