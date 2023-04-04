 

Хью Джекман рассказал о возможном рецидиве рака кожи

04.04.2023, 13:55, Разное
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Австралийский актер Хью Джекман рассказал, что начал обследование на рецидив рака кожи. В социальных сетях он поделился информацией о том, что успел сделать две биопсии в рамках медицинского обследования.

Я хотел, чтобы вы услышали это от меня на случай, если кто-то увидит меня на улице. Мне только что сделали две биопсии. Я был у своего врача, — рассказал артист в личном блоге.

Джекман заверил фанатов, что сообщит им результаты биопсии, когда узнает. Актер проходит обследование на возможный рецидив рака кожи — базалиомы. Он отметил, что базалиома является “наименее опасной” из всех видов рака кожи.

Хью Джекман

Впервые рак кожи у Джекмана обнаружили в 2013 году. Об этом рассказывал сам актер в соцсетях. Он показал фотографию, на которой его лицо заклеено пластырем. После новости о наличии у актера базалиомы Джекман перенес операцию по удалению злокачественного образования. Через год звезда Голливуда был вынужден снова проходить процедуры по лечению рака кожи. К тому моменту злополучную базалиому актеру удалили уже в третий раз. В конечном итоге Джекман перенес около шести операций за три года лечения.

Хью Джекман продолжает активно готовиться к роли Росомахи в третьей части “Дэдпула”. Актер поделился списком силовых упражнений и рассказал, чем питается, чтобы набрать нужный вес. 54-летняя звезда опубликовал фотографии в свои социальные сети, где показал шесть различных блюд в банках, на которых были указаны не только ингредиенты, но и калории.

Хью ДжекманХью Джекман


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