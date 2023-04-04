 

“У них нет своей жизни”: Жерар Пике осудил фанатов Шакиры

04.04.2023, 13:55, Разное
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В минувший уикенд Жерар Пике дал большое интервью своему тезке, ведущему Жерару Ромеро. В ходе беседы он подробнее рассказал, как относится к агрессивной критике со стороны фанатов бывшей возлюбленной и матери его детей Шакиры. Отметим, что после громкого расставания пары поклонники певицы буквально атакуют экс-футболиста национальной сборной Испании в социальных сетях.

Сначала все было плохо, и дошло до того, что, если бы я позволил эмоциям взять надо мной верх, я бы бросился со скалы, – признался он.

Справиться с давлением футболисту помог природный “пофигизм”. Пике уверен, что “95 процентов” людей “склонны беспокоиться о вещах, которые не так уж важны”. По его мнению, единственные вещи, которые стоят внимания — это “проблемы со здоровьей, семьей и отношениями”.

Вы и представить себе не можете, какие комментарии я получаю в социальных сетях от ее поклонников. Миллионы варварских заявлений от латиноамериканцев! Но меня все это не волнует. Честно говоря, вовсе не потому, что я их не знаю. У этих людей нет своей жизни, и почему меня это должно волновать? Я никогда с ними не встречусь, они роботы, понимаешь? – заявил Пике. – Они хотят вывести тебя из себя, и если они это сделают, то победят. Вы должны показать им, что вам все равно, потому что это их еще больше злит.

Не удивительно, что после нового интервью многие обвинили Пике в ксенофобии, решив, что он назвал латиноамериканцев “варварами”.

Неужели ты считаешь, что латиноамериканцы оскорбляют или притесняют больше, чем выходцы из других стран? Почему ты это сказал? Кроме того, у Шакиры есть поклонники по всему миру. Ты и правда роешь себе могилу, – такими комментариями полнятся социальные сети.

Напомним, что Шакира и Пике рассталась прошлым летом на фоне измены футболиста, который после этого ушел к любовнице. У них есть двое общих сыновей: Саша и Милан. На днях стало известно, что Шакира вместе с детьми переезжает из Барселоны в Майами в надежде начать новую жизнь.

Жерар Пике дает интервью Жерару РомероЖерар Пике и Шакира


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