Скандалы: Путёвка в никуда

Полмиллиарда рублей на вывод турбизнеса из тени потратили впустую

Похоже, что задуманная правительством цифровизация турбизнеса провалилась, не успев начаться. Госсистема ГИС «Электронная путёвка», на создание которой было потрачено почти полмиллиарда рублей, может устроить коллапс в отрасли.

В мае прошлого года вступил в силу закон об электронной путёвке. Согласно этому документу все туроператоры должны заносить в систему ГИС «Электронная путёвка» (ЭП) всю информацию о продаваемых турах. Переходный период, отведённый бизнесу на то, чтобы освоить работу с системой, должен закончиться 1 сентября. Однако участники рынка утверждают, что некоторые требования новой системы невыполнимы в принципе. Так что, если чиновники продолжат настаивать на внедрении ЭП, рынок может встать.

«Главная наша проблема – это то, что часть информации, которую обязательно надо внести в систему, на момент продажи тура отсутствует в принципе. Например, в ГИС надо указать номер рейса и время вылета. Однако если речь идёт о чартерном перелёте, то такие данные часто появляются буквально за несколько дней до вылета. Хотя путёвка может быть продана за несколько месяцев до поездки», – рассказал «Нашей Версии» гендиректор компании «Дельфин» Сергей Ромашкин.

Кроме того, система требует от операторов указывать стоимость проданного тура. Причём речь идёт не о цене туроператора, а о том, за сколько агент продал путёвку туристу. «Такой информацией мы вообще не располагаем. Мы, как оператор, заключаем сделку с агентом. По какой цене агент потом продаёт наш тур потребителю, мы в принципе не можем знать. И никто из агентов не обязан нам предоставлять такую информацию», – отмечает Сергей Ромашкин.

Интересно заметить, что изначально система ГИС «Электронная путёвка» задумывалась для того, чтобы отслеживать туристические потоки на случай возможного банкротства операторских компаний. Дескать, если у государства будет полная информация о том, сколько туристов того или иного оператора находятся в каждой из стран, то в случае возникновения ЧП можно будет быстро сориентироваться, организовав вывозные рейсы, а также вернуть туристам деньги за несостоявшиеся туры. Благое изначально начинание в итоге выродилось в весьма странную систему. «Возврат стоимости туров не имеет отношения к электронной путёвке, – говорит вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян. – Для того, чтобы людям в случае банкротства туроператоров вернули деньги, нужна не электронная путёвка, а государственный механизм защиты туристов, то есть создание неких фондов по зарубежному аналогу. А «Электронная путёвка» – это абсолютно не про деньги, это про некий учёт, но не про возврат денег».

Ещё одна декларируемая чиновником цель цифровизации – обеление рынка. Однако не очень понятно, каким образом будет достигнута и эта цель. Ведь работать с системой обязаны только операторские компании – тур­агенты из ГИС исключены в принципе. В таком виде это, напротив, создаёт ещё больший простор для злоупотреблений.

Примечательно, что если никаких изменений не будет принято, то доводить систему до ума операторам придётся в разгар летнего сезона. Таким образом, ГИС вполне может стать неплохим инструментом для передела рынка. По закону операторы, не работающие с системой, могут быть исключены из реестра туроператоров. По информации «Нашей Версии», на сегодня полноценно работать с ГИС пока не получилось ни у одного крупного игрока рынка. А значит, можно предположить, что итоговое решение исключать компанию из реестра или нет останется на усмотрение контролирующих органов.

Впрочем, на прошлой неделе в Минэкономразвития уже задумались о возможности некоторых послаблений. «Министерство пошло навстречу бизнесу и предложило смягчить условия внедрения системы электронных путёвок, исключив из неё информацию о внутренних турах и оставив только выездные туры. Комитет согласился с этим предложением», – написал у себя в телеграм-канале глава думского комитета по туризму Сангаджи Тарбаев.

Значит ли это, что с обелением операторов выездного туризма в Минэкономразвития решили пока повременить?

Кстати, из 4237 компаний, зарегистрированных в реестре, 4045 работают именно как операторы внутреннего туризма. А учитывая, что с выездным туризмом в последние годы дела обстоят не очень в силу объективных причин, предположение о том, что ГИС «Электронная путёвка» просто решили по-тихому слить, напрашивается само собой.

Кстати, на разработку системы, по информации Ассоциации туроператоров России, было потрачено ни много ни мало 485 млн рублей. Куда более масштабная аналогичная система ЕГАИС, созданная в своё время для учёта продукции на алкогольном рынке, и то обошлась в 420 миллионов. Как говорится, деньги освоены, чего ещё желать.

Кира Ремнёва

Оригинал материала: “Наша Версия”