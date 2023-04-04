 

Депутат Власов раскритиковал людей, препятствующих распространению рекламы ЧВК «Вагнер»

04.04.2023, 13:40, Разное
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Руководители тех российских районов, городов и субъектов, которые препятствуют размещению рекламы ЧВК «Вагнер», отделяют страну от победы в специальной военной операции, заявил Госдумы Василий Власов.

Политик, комментируя ситуацию интернет-газете «Вестник», отметил, что не все россияне могут быстро получить полную информацию о вступлении в ряды ЧВК «Вагнер». Из-за этого они вынуждены искать доступ к таким данным через властей.

«Даже работая в центре приема граждан, я сталкиваюсь с тем, что люди приходят и спрашивают, какие условия работы, контракта, какие выплаты. Говорят, что не знали, как попасть в ЧВК «Вагнер», но хотели бы, потому что слышали где-то из соцсетей, интернета или СМИ. Поэтому действительно нужно размещать такую рекламу. Еще раз подчеркиваю — я предлагал даже на правах социальной рекламы. Как есть квота для размещения рекламных агентств, также есть квоты на рекламу частных военных компаний», — отмечал Власов.

По его мнению, РФ имеет право подготавливать хорошо экипированных профессиональных бойцов. А агитационные плакаты для желающих встать на защиту РФ граждан должны быть размещены в каждом уголке страны.

Ранее стало известно, что Реклама ЧВК «Вагнер» появилась на шести билбордах в Москве.


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