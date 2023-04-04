 

Google намерена сократить расходы

04.04.2023, 13:15, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Google намерена сократить расходы, изменив свои правила относительно выдачи оборудования, степлеров и клейкой ленты. Об этом рассказал CNBC, ссылаясь на письмо Рут Порат (финансового директора Alphabet).

В своем письме Порат заявила, что сокращает услуги сотрудников, чтобы добиться долгосрочной экономии и повысить эффективность. Порат также заявила, что нынешняя ситуация похожа на кризис 2008 года, когда компания сократила расходы на недвижимость, оборудование и техническое обслуживание. При этом Google обещает продолжать предоставлять “лучшие в отрасли удобства и льготы”.

В том же документе компания заявляет, что приостановит обновление ноутбуков, мониторов и настольных компьютеров сотрудников. Также говорится, что они планируют изменить частоту и количество замен. Хромбуки будут выдаваться сотрудникам, не относящимся к инженерному персоналу. Это ноутбуки, на которых установлена операционная система Googles. До этого им выдавались более дорогие MacBook компании Apples.Google не будет оплачивать новые телефоны для сотрудников, если только гаджет уже есть в наличии. Директора должны будут утверждать аксессуары, стоимость которых превышает 1 000 долларов. Они также сократят запасы степлеров, клейкой ленты и будут выдавать их по запросу.

По словам сотрудников отдела рабочих мест и недвижимости, раньше пять дней в неделю в офисе были доступны услуги питания, физических упражнений и транспорта. Однако теперь Google планирует закрыть столовые с понедельника по пятницу и другие малопосещаемые зоны из-за гибридного графика, который совмещает посещение офиса с обеденным перерывом три дня в неделю.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.02.22 / Учёные рассказали, как будут исследовать обратную сторону Луны

18.11.22 / Учёные не прекращают попытки найти «таблетку» от старости

19.12.22 / Эксперт рассказал, как советским мультфильмам не попасть под действие закона о запрете ЛГБТ-пропаганды

07.12.21 / Призрак COVID-19: с какими последствиями сталкиваются переболевшие?

09.02.22 / Покаянные дни

03.11.21 / «Перекаченные» губы, черная одежда и прическа 80-х: мелочи, которые могут прибавить 10 лет к реальному возрасту женщины

10.09.21 / Как выглядеть естественно и обойтись без боевой раскраски: советы и идеи по созданию простого, но модного макияжа

20.04.21 / Погребальную группу из Ганы заметили в одной из гостиниц Покрова

21.02.22 / Телеведущий Соловьев не сдержал слез в прямом эфире

13.09.22 / Вторник – Марс, а пятница – Венера: характер в зависимости от дня недели, в который нам посчастливилось родиться

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinsko[email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика