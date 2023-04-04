Google намерена сократить расходы

Google намерена сократить расходы, изменив свои правила относительно выдачи оборудования, степлеров и клейкой ленты. Об этом рассказал CNBC, ссылаясь на письмо Рут Порат (финансового директора Alphabet).

В своем письме Порат заявила, что сокращает услуги сотрудников, чтобы добиться долгосрочной экономии и повысить эффективность. Порат также заявила, что нынешняя ситуация похожа на кризис 2008 года, когда компания сократила расходы на недвижимость, оборудование и техническое обслуживание. При этом Google обещает продолжать предоставлять “лучшие в отрасли удобства и льготы”.

В том же документе компания заявляет, что приостановит обновление ноутбуков, мониторов и настольных компьютеров сотрудников. Также говорится, что они планируют изменить частоту и количество замен. Хромбуки будут выдаваться сотрудникам, не относящимся к инженерному персоналу. Это ноутбуки, на которых установлена операционная система Googles. До этого им выдавались более дорогие MacBook компании Apples.Google не будет оплачивать новые телефоны для сотрудников, если только гаджет уже есть в наличии. Директора должны будут утверждать аксессуары, стоимость которых превышает 1 000 долларов. Они также сократят запасы степлеров, клейкой ленты и будут выдавать их по запросу.

По словам сотрудников отдела рабочих мест и недвижимости, раньше пять дней в неделю в офисе были доступны услуги питания, физических упражнений и транспорта. Однако теперь Google планирует закрыть столовые с понедельника по пятницу и другие малопосещаемые зоны из-за гибридного графика, который совмещает посещение офиса с обеденным перерывом три дня в неделю.