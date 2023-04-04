 

Засуха в Канаде может привести к дефициту пшеницы на мировом рынке

04.04.2023, 13:15, Разное
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Агентство Bloomberg сообщило, что самое засушливое начало года в Канаде за последние 45 лет может привести к снижению урожая и поставить под угрозу предложение на мировом рынке.

По словам Билла Прибыльского, вице-президента Ассоциации фермеров Канады Билл Прибыльский отметил, что заделка семян на нужную глубину может оказаться сложной задачей, так как они должны быть посеяны во влажной среде. По словам экспертов, в ключевых агрорегионах Канады выпало очень мало осадков. Об этом агентству Bloomberg рассказал Дэвид Стрейт, метеоролог Commodity Weather Group. По его словам, с 1 сентября 2022 года в Саскачеване, Манитобе и Альберте среднее количество осадков снизилось до 60%.

Правительство Канады подтверждает эти данные, сообщая о “серьезных засухах” в нескольких сельскохозяйственных регионах Канады.Агентство утверждает, что Канада является как крупнейшим производителем канолы, так и крупнейшим экспортером пшеницы. Поэтому неурожай может вызвать дефицит по всему миру. Канада заняла второе место в мире с 26 млн тонн зерна, экспортированного в 2021 году.


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