Простой секрет, который поможет выглядеть стильно в любом случае: модные аксессуары, которые должны быть в гардеробе женщины старше 65 лет

С возрастом нет необходимости отказываться от модных трендов. С помощью стильных аксессуаров у вас есть прекрасная возможность создавать эффектные образы, преображая старые наскучившие наряды. Разбираем, какие аксессуары должны быть в наличии этой весной у представительниц прекрасного пола за 65 лет.

Серьги

Рекомендуется отдавать предпочтение изысканным украшениям в минималистичном стиле. Хорошее решение — это серьги-гвоздики с бриллиантами.

Избегайте дешевой бижутерии: эти изделия могут себе позволить юные девушки, а с возрастом нужно отдавать предпочтение качественным вещам. Также не стоит рассматривать массивные серьги, поскольку они оттягивают мочки ушей, что смотрится совсем не эстетично.

Шарф

Шелковый шарфик позволит сделать любой образ более женственным, элегантным, благородным. Подобные аксессуары нынче в моде, и их можно носить разными способами: повязывать на шее или даже украшать голову. Также актуальными являются кашемировые шарфы.

Разноцветный шарфик может стать акцентной деталью в луке в сочетании с одеждой нейтральных цветов. Если же вы ищете универсальный вариант, то бежевый аксессуар будет лучшим решением. Его вы сможете сочетать с вещами любых оттенков.

Пояс

Этот аксессуар позволит вам обозначить или подчеркнуть талию, сделав силуэт более женственным. Вы можете носить пояс поверх платьев или вместе с джинсами или брюками прямого кроя.

Для создания относительно формальных и сдержанных образов используйте черные или бежевые пояса. Если же данный аксессуар призван освежить лук, тогда можно рассмотреть изделия с принтом, например анималистичным.

Губная помада

Когда мы говорим об аксессуарах, то нельзя не отметить некоторую косметическую продукцию. В частности, губную помаду. Несомненно, не следует отказываться от ее использования с возрастом. Подберите помаду такого цвета, который подходит вам по тону кожи. Избегайте слишком кричащих и неестественных оттенков наподобие фиолетового, синего, зеленого и т. д. Отдайте предпочтение оттенкам красного и коричневого.

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Сумка

Это незаменимый аксессуар, в который точно стоит инвестировать деньги. Приобретите классическую дизайнерскую сумочку, и она прослужит вам не одно десятилетие. Если есть желание, то можете обновлять луки с помощью трендовых изделий от сезона к сезону. Например, сейчас в моде вязаные сумочки, шопперы, тоуты, саквояжи.

Солнцезащитные очки

Очень нужный аксессуар, которым следует пользоваться в солнечную погоду, независимо от времени года. Чтобы выбрать подходящие очки, ориентируйтесь на форму лица. Это тот аксессуар, с помощью которого вы сможете скрыть мелкие недостатки в виде мешков под глазами, «гусиных лапок» и т. д.

Универсальный вариант — это очки в форме «кошачьего глаза». При желании можете поэкспериментировать с другими моделями аксессуаров, но убедитесь в том, что они гармонично дополняют ваш образ.

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Ожерелье

С возрастом в зоне декольте и на шее появляются морщины. Их можно скрыть не только с помощью одежды, но также и с помощью украшений.

Подберите такое ожерелье, которое замаскирует данные дефекты. Убедитесь в том, что украшение сочетается с сережками.

Часы и браслеты

Данные аксессуары позволяют добавить роскоши и благородства в любой образ. Очень стильно смотрятся часы-браслет. Такое украшение «два в одном» выполняет сразу две функции: и эстетическую, и практичную. Обратите внимание на то, что сейчас в моде механические часы.

Броши

Эти винтажные изделия могут стать финальным штрихом в любом образе. Украшения со светлыми камнями являются прекрасным дополнением к нарядам в черном или красном цвете. Брошь можно носить не только на груди, но также и на головном уборе, и как застежку на блузе в воротниковой зоне.