В Дании женщин обязали загорать на пляже топлесс

Гендерным стереотипам не место на общественных пляжах – с таким заявлением выступило министерство рекреации и внутреннего туризма Дании.

С началом пляжного сезона на всех пляжах королевства женщинам будет запрещено носить купальные костюмы, закрывающие грудь.

Штраф за нарушение правил отдыха в первый раз составит 150 евро, а за повторное нарушение дам, цепляющихся за гендерные стереотипы и демонстрирующие их публично, ждёт штраф в размере до 890 евро и исправительные работы. Законодатели одобрили инициативу чиновников, заявив, что таким образом будет снят важный дискриминирующий запрет женщинам демонстрировать своё тело в общественных местах.

В настоящее время идёт обсуждение аналогичного закона для городских парков и дворов жилых домов. Если они будут приняты, Дания станет первой в мире страной, победившей гендерные стереотипы в одежде.

– Это не единичная акция, а часть спланированной политики, – говорит замминистра внутреннего туризма Свенья Тюргессдоттир. – Мы последовательно разрешили мужчинам носить юбки и стринги, а женщинам – брюки в шестидесятых, и с тех пор продолжаем расширять поле гендерной свободы. Сегодня пал последний бастион дискриминации – купальники. Вскоре вы не сможете понять, глядя на датскую персону, каков его гендер, пока не спросите у них об этом.

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