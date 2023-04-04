Меган Маркл наняла бывшего руководителя пресс-службы Мишель Обамы

Меган Маркл наняла экс-секретаря бывшей первой леди США Мишель Обамы Кэти Маккормик Лилливелд. Благотворительный фонд принца Гарри и его супруги заплатил пиар-компании Лилливелд за профессиональные услуги почти 110 тысяч долларов.

В распоряжение СМИ попали налоговые отчеты за 2021 год. В них уточняется, что Лилливелд предоставляла услуги по стратегической поддержке пиар-отдела фонда, который занимается вкладом в общественно значимые проекты. Как пишет Daily Mail, сотрудничество с бывшим руководителем пресс-службы Мишель Обамы “спровоцировало новые слухи о политических амбициях Меган Маркл”.

Так, на счету Маркл есть несколько политических инициатив. Например, она вместе с американской фем-иконой Глорией Стайнем работала над планом по ратификации поправки о равных правах, которая прямо распространила бы на женщин права, предоставленные конституцией мужчинам. Кэти Маккормик Лилливелд сотрудничала с Мишель Обамой с 2007 по 2011 год. Также среди ее клиентов два кандидата в президенты США: Хиллари Клинтон и Джон Керри.

Принц Гарри и Меган Маркл

Меган Маркл вместе с принцем Гарри ведут общественную деятельность после переезда в США из Великобритании. У них есть благотворительный фонд под названием Archewell. Кроме того, ранее Меган Маркл представила несколько выпусков подкаста под названием “Архетипы”, в котором обсуждала с гостями проблемы феминизма. Выпуски подкаста многие раскритиковали.

Ранее СМИ писали о том, что 38-летний принц Гарри и 41-летняя Меган Маркл стали членами закрытого клуба в Лос-Анджелесе. Герцоги Сассекские посетили заведение, вероятнее всего, чтобы публично ответить на санкции Карла III. По информации издания Mirror, супруги побывали в бунгало в Сан-Винсенте в Западном Голливуде в тот же день, когда стало известно, что их попросили освободить коттедж Фрогмор. Поместье на территории Виндзорского замка было единственным домом Меган и Гарри на территории Великобритании.

Мишель и Барак ОбамаМеган Маркл