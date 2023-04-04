Беременная Линдси Лохан отметила первую годовщину с мужем Бадером Шаммасом

Накануне будущие родители Линдси Лохан и Бадер Шаммас отметили первую годовщину брака. Кто бы мог подумать, но главная голливудская бунтарка и правда остепенилась и посвятила это время семье. По случаю романтической даты 36-летняя актриса опубликовала в своем блоге свежий снимок с супругом и сопроводила его нежным посланием любимому.

3 апреля 2023 года. Сегодня 1 год. С годовщиной, – написала она под фото, на котором они с мужем обнимаются на фоне живописных морских пейзажей.

Линдси Лохан и Бадер Шаммас

В середине марта Линдси объявила, что беременна первенцем от своего возлюбленного. Радостную новость она сообщила в социальных сетях, опубликовав снимок, на котором запечатлен белоснежный детский комбинезон с надписью “coming soon” (“скоро прибудет” в буквальном переводе на русский). Впрочем, пол будущего малыша звезда раскрывать не стала.

За арабского финансиста Бадера Шаммаса Линдси тайно вышла замуж после двух лет знакомства в прошлом году. О помолвке пары стало известно осенью 2021-го. Впервые их заметили в общей компании на фестивале в Дубае в 2020 году. Там же, в Арабских Эмиратах, они живут и сейчас. А впервые появилась на светском мероприятии с мужем Линдси только в ноябре 2022-го.

Для Лохан это уже второй брак. До знакомства с Шаммасом она была обручена с российским миллионером Егором Тарабасовым, с которым разорвала отношения в 2015-м.