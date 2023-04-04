Скандалы: Должный уход

В этом году российский рынок могут покинуть до 30 банков

С российского рынка в этом году могут уйти 25–30 банков, оценили по запросу «Известий» в АКРА. Там подчеркнули: основным драйвером процесса будет решение иностранных кредитных организаций. Например, покинуть РФ могут небольшие зарубежные игроки, которые в основном работали в розничном сегменте и обслуживали потребности импортеров, считают эксперты. Другими причинами сокращения числа финорганизаций станет отмена регуляторных послаблений и продолжающиеся сложности в экономике. Уменьшение числа участников на 5–10% не вызовет значительных проблем, однако снижение конкуренции будет негативно влиять на качество услуг, прогнозируют эксперты.

Ход банком

Главной причиной сокращения числа кредитных организаций в 2023 году станет добровольный уход иностранных игроков, сообщил «Известиям» глава рейтингового агентства АКРА и экс-зампред ЦБ Михаил Сухов. По его словам, темпы окажутся не слишком быстрыми из-за необходимости принятия административных и внутренних корпоративных решений. Однако, по оценке эксперта, российский рынок в этом году могут покинуть 25–30 банков. Основная часть придется на добровольную сдачу лицензии как российскими, так и иностранными банками, однако будет и некоторое число ее отзывов, скорее всего, у контролируемых резидентами компаний. При этом уменьшение количества зарубежных финорганизаций не приведет к ухудшению активов сектора в целом.

Директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Людмила Кожекина согласилась: в этом году с рынка уйдет больше банков, чем в предыдущем. В 2022-м число кредитных организаций снизилось на 12. Тогда стояла цель поддержать стабильность банковской системы, поэтому количество отзывов лицензий было минимальным с 2014 года, подчеркнула эксперт. Однако сейчас расчистка от слабых игроков продолжится. Всё еще есть финорганизации с низкими показателями эффективности, в основном за пределами топ-100, которые даже в условиях тренда на деконцентрацию сектора не выдерживают конкуренции и не могут получить новых клиентов. Так, в 2023 году количество отзывов и добровольных сдач лицензий может достичь 15, считает эксперт.

Однако, по ее мнению, в случае возникновения значимых шоков в экономике для смягчения давления на систему можно ожидать заморозки отзывов лицензий до конца года. Другой причиной снижения числа игроков станет добровольная ликвидация небольших кредитных организаций с узкой клиентской базой и без выраженной бизнес-модели. Иностранные банки также будут уходить с рынка, однако их либо продадут, либо присоединят к другим участникам.

В Европейском центральном банке «Известиям» сообщили, что рекомендовали всем кредитным организациям следить за бизнесом в России и в идеале максимально его сократить. Такие инструкции получили все заинтересованные институты после начала СВО на Украине.

В 2023 году из РФ может уйти ряд финорганизаций, которые имеют базовую юрисдикцию в европейских странах, ожидает зампред банка «Зенит» Наталья Тутова. Она пояснила: такие банки преимущественно работают в розничном сегменте и обслуживают потребности импортеров, например иностранных автопроизводителей, уже покинувших российский рынок. Уход зарубежных игроков также может быть связан с давлением на них со стороны материнских компаний.

В Центробанке не ответили на запрос «Известий», сколько финорганизаций может уйти с рынка в этом году и видят ли там в связи с этим риски.

Какие есть риски

В России сейчас насчитывается 327 банков, поэтому снижение их количества на 5–10% не вызовет существенных проблем, уверена зампред «Зенита» Наталья Тутова. В то же время уменьшение конкуренции всегда негативно сказывается на уровне и качестве предоставляемых продуктов и услуг. Отечественные кредитные организации — лидеры почти во всех сегментах массового бизнеса внутри страны. Однако в таких направлениях, как внешнеэкономическая деятельность, инвестиционный бизнес, Private Banking, и некоторых других позиции зарубежных игроков были традиционно сильны, подчеркнула эксперт.

Она добавила: сворачивание банковского бизнеса — долгая процедура. При этом относительно быстрый способ — это продать компанию российским инвесторам, больше времени займет постепенное сокращение портфеля. Вероятно, ЦБ будет поддерживать первый вариант, потому что второй может повлиять на финансовую стабильность сектора.

Так, недавно CEO Raiffeisen Bank International Йоханн Штробль заявил о планах продать или вывести из периметра группы российскую дочернюю компанию.

Однако по таким сделкам установлены достаточно жесткие условия и на их осуществление всё равно требуется длительное время, отметил начальник отдела анализа банковского и финансового рынков ПСБ Илья Ильин. По его словам, круг потенциальных покупателей также ограничен. Кроме того, наблюдаемые в последнее время проблемы европейских и американских финорганизаций могут ослабить давление на материнские компании по сворачиванию бизнеса в России.

Одной из главных причин сокращения числа банков в 2023 году станет уход небольших игроков в условиях усиления конкуренции на фоне более высокой активности федеральных кредитных организаций в регионах, считает Илья Ильин.

Прогноз, что в этом году рынок покинут 25–30 банков, выглядит реалистично, уверен аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов. Основными причинами могут стать ухудшение операционной среды из-за сложностей в экономике, отмена регуляторных послаблений, а также отток клиентов из небольших финорганизаций. Кроме того, будут пытаться покинуть РФ «дочки» зарубежных игроков. Для не очень значимых компаний вроде Мерседес-Бенц Банк Рус уйти окажется проще, чем для крупных кредитных организаций, как Райффайзенбанк, отметил эксперт.

Raiffeisen Bank International вряд ли сможет продать российскую «дочку» в нынешних условиях без сильного дисконта к рыночной цене и признания значительных убытков, поэтому, скорее всего, сохранит присутствие в РФ в 2023-м, несмотря на повышение давления на него, считает Игорь Додонов.

Фото: Скандалы.ру

Мария Колобова

Оригинал материала: “Известия”