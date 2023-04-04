Электорать

Есть ли выборы (президента) в эпоху СВО? На ключевые вопросы 2024 года отвечают политологи.



Владимир Путин дает присягу президента РФ. Фото: Екатерина Штукина / ТАСС

По закону до очередных выборов президента РФ остается чуть меньше года — они должны пройти 17 марта 2024 года. Но столь трагического «военно- технического» преддверия вполне мирной и рутинной политической процедуры в современной истории РФ еще не было. Какие выборы, когда идут боевые действия и гибнут люди? Когда неизвестно, сколько еще все это будет продолжаться и чем кончится? Тем не менее «Новая», следуя традиции, задала ряду политических экспертов следующие вопросы:

1. Состоятся ли президентские выборы 2024 года?2. Пойдет ли на выборы Путин?3. Какие еще персоны станут кандидатами от власти?4. Кто станут кандидатами от т.н. «Союзников» власти?5. Будет ли «кандидат от оппозиции»? Если да, то кто?6. Пройдут ли выборы на территориях с чрезвычайным или военным положением? В том числе на Херсонщине и в Запорожье?7. Будут ли разрешены бесцензурные дискуссии и дебаты в предвыборный период?8. Накануне выборов будет проведена амнистия или, наоборот, ужесточатся репрессии?ОТ РЕДАКЦИИ

Этот материал вышел в юбилейном номере «Новой газеты» от 31 марта 2023 года. Купить его можно в нашем магазине, а полистать — тут (потребуется VPN).

Андрей Колесников*

18+. НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ КОЛЕСНИКОВЫМ АНДРЕЕМ ВЛАДИМИРОВИЧЕМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА КОЛЕСНИКОВА АНДРЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА

Андрей Колесников. Фото: соцсети

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Лилия Шевцова. Фото: соцсети

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Кирилл Рогов. Фото: соцсети

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Кирилл Мартынов. Фото: соцсети

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