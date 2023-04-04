Исследование показало, что складные iPhone пользуются популярностью у пользователей

Компания Counterpoint Research обнаружила, что почти три четверти американцев планируют приобрести смартфон с гибким экраном. Растущая популярность этого гаджета, несмотря на высокую цену и недостатки, является признаком того, что он становится все более привлекательным.

По данным опроса, 28% заявили, что выбрали бы модель с гибким экраном для своего следующего смартфона. 17%, однако, выразили интерес к этим устройствам. Еще 16% склонны приобрести такую модель, а 12%, скорее всего, не приобретут. Остальные 27% не определились. 49% тех, кто хочет приобрести смартфон с гибким экраном, отдают предпочтение моделям clamshell. Экран складывается горизонтально. 35% предпочитают форм-фактор “книжка”, когда экран складывается вертикально.

Большинство опрошенных (46%) хотели бы приобрести устройство Samsung, в то время как 66% предпочитают Motorola, а 39% хотят приобрести аналогичный продукт Apple. Counterpoint Research прогнозирует, что смартфоны с гибким экраном будут продолжать расти по мере совершенствования технологий и снижения цен. Аналитики прогнозируют, что мировой рынок складных смартфонов вырастет до 22,7 млн единиц к 2023 году.