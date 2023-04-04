ФНС начислила рекордные суммы налогов за 2022 год – 685 7,7 млрд рублей

РБК ссылается на отчет Федеральной налоговой службы за 2022 год. Юридические лица, предприниматели и физические лица провели 10 191 выездную налоговую проверку. Этот показатель вырос на 25% по сравнению с предыдущим годом.

Среди физических лиц он также вырос на 29%, достигнув почти 9,4 млн. Для проведения проверок налогоплательщикам пришлось внести в бюджет 685,7 млрд рублей. Это беспрецедентная цифра. Она на 81% превышает сумму, уплаченную в 2021 году (378,6 млн рублей). Налоговых проверок в прошлом году было больше всего с 2018 года. Представитель Федеральной налоговой службы заявил, что в план проверок ФНС попадают только те компании, которые планируют уклоняться от уплаты налогов.

В ведомстве утверждают, что самые распространенные схемы связаны с уклонением от уплаты НДС, намеренным вовлечением в документооборот пролетных и технических компаний. В отчет ФНС включены два вида проверок: выездные и камеральные. Первые проверяют налоговые декларации. Обычно эти лица платят небольшие взносы (в 2022 году – 94,4 млрд рублей). Окончательное решение о месте проведения выездных проверок принимает руководитель налоговой инспекции или его заместитель. Эта инспекция может проверять бухгалтерскую и налоговую отчетность и опрашивать сотрудников. У контрагентов также может быть запрошена документация.

По данным Федеральной налоговой службы, по итогам прошлого года в бюджет поступило дополнительно 189 млрд рублей. По данным ФНС, причиной роста доначислений налогов стал “рост количества проведенных выездных налоговых проверок и рост их общей результативности”. На этот результат повлияли высокие дополнительные налоговые платежи, произведенные несколькими компаниями”.

Счетная палата (СП), предложила усовершенствовать систему планирования выездных проверок Федеральной налоговой службы. СП пояснила о росте числа безрезультатных проверок организаций в 2019-2021 годах. Аудитор палаты Андрей Батуркин отметил, что обязанность налоговых органов не контролировать эффективность не регламентирована с 2019 года. Поэтому налоговые органы не выработали единых методик ее реализации.