Мнение: О новых угрозах Рамзана Кадырова… Кремлю пора опасаться всерьёз?



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А вот это — уже серьёзная «заявка на…». И одновременно, очень громкое и грозное политическое заявление. Таких обычно осторожный глава Чечни Рамзан Кадыров старается избегать.

Но теперь, видимо, ситуация «дозрела»…

Жители московского района Косино-Ухтомское в пятое воскресенье Великого поста, 2 апреля, когда все православные верующие отмечают важный церковный праздник — память преподобной Марии Египетскойн, вышли на массовую акцию против строительства исламского центра с мечетью и мусульманской академией в непосредственной близости от двух храмов в районе озера, называемого Святым. Наверное, это и правда не лучшее соседство, когда песнопения муэдзина начнут состязаться в громкости с храмовыми колоколами. Впрочем, больше всего местных жителей беспокоило, что новый объект станет центром притяжения нелегальных мигрантов и криминогенная обстановка в районе может ухудшиться.

В любом случае, это дело москвичей и локальных властей, неосмотрительно выдавших подобное разрешение. Но Рамзан Кадыров не упустил возможности прокомментировать ситуацию в другом регионе. И высказался довольно резко.

«Я все ждал, пока кто-нибудь скажет очевидную вещь о митингах против строительства мечети в Москве, — начал Рамзан Кадыров свою речь. — Если все эти участники митинга всей душой и сердцем вышли с идеей защиты русской земли, то вперёд в окопы с автоматом! Глазом не окинуть необъятные просторы русской земли на передовой, которые нужно защищать каждый день. Возьми автомат, отодвинь плечом мусульманина, который вместо тебя сегодня воюет на русском Донбассе, и покажи свой патриотизм. Покажи на деле, а не на словах…, как ты любишь свою Родину. Это тебе не с микрофоном, сытым и выспавшимся, выступать на камеру… Трусы и провокаторы!».

Нельзя не заметить, как ловко Рамзан Кадыров подменяет «градостроительный» вопрос национальным. И как искусно он вбрасывает выгодный для себя тезис, что сегодня главными защитниками русского мира являются… мусульмане. И что в первую очередь мусульмане воюют за Россию, пока русские, сытые и выспавшиеся, «отсиживаются в тылу».

Да, чеченский лидер дальше скороговоркой проговаривает, что сегодня «русский, чеченец, башкир, татарин, христианин, мусульманин стоят плечом к плечу». Но опять же, подчёркивая роль исламских народов: тувинцев, бурятов, якутов или, скажем, саамов он даже не упомянул.

И это всё, во-первых, однозначная заявка на особо важную роль мусульман в России. А во-вторых, явственно различимая претензия на собственную «экстерриториальность» в качестве защитника Ислама на территории Российской Федерации. Причём такого, за которым и политический авторитет, и вооружённая сила, и даже определённый финансовый ресурс.

Не менее интересно, почему же с подобными притязаниями Рамзан Кадыров выступил именно сейчас, использовав для этого, в сущности, первый же подвернувшийся повод.

Что он такого понял или почувствовал?

Кремлю сто́ит начинать опасаться?

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