“Пыльца фей”: новый тренд маникюра с объемными блестками, который точно стоит попробовать этой весной

Если вы ищете необычный и нарядный нейл-арт, то попробуйте маникюр “пыльца фей”. Это текстурированный дизайн ногтей с объемными блестками. Он стал одним из главных трендов весны 2023 года. Этот нейл-арт сочетает в себе гламур и минимализм. В статье мы приведем несколько идей модного маникюра “пыльца фей”.

В нюдовых тонах

Прозрачные объемные блестки выглядит необычно и уникально. Они придают ногтям вид сверкающих кристаллов.

На фото вы видите маникюр, где один из ногтей украшен прозрачными объемными блестками. Это создает яркий акцент на фоне утонченного французского маникюра на указательном пальце и нюдовых оттенков на остальных ногтях. Такой дизайн подойдет как для особых случаев, так и для повседневности.

Матовый черный

Матовый черный маникюр выглядит строго и элегантно. Создайте на его фоне акцентный ноготь в аналогичных тонах с дизайном “пыльца фей”. Это внесет больше блеска в сдержанный дизайн.

Эта идея маникюра поможет вам создать шикарный образ и подчеркнет вашу индивидуальность. Объемные блестки дополнят любую одежду и аксессуары, которые вы носите. Этот нейл-арт не подведет вас как в деловой, так и в непринужденной обстановке.

Акцент в голубых тонах

На фото ниже вы видите маникюр с акцентным ногтем в стиле “пыльца фей”. Он привлекает внимание к квадратной форме ногтевых пластин и скругленным кончикам.

Не менее эффектно украшены и остальные ногти. Белые текстурированные цветы выделяются на нюдовом фоне. Завершают образ украшения в виде блестящих стразов.

Текстурированный френч

Текстурированные ногти на фото ниже не только красивы, но и создают приятный тактильный эффект, когда вы проводите по ним пальцами. Это беспроигрышный вариант нейл-арта.

Французский маникюр с текстурированными белыми кончиками сам по себе выглядит привлекательно. Но особый шарм ему придает акцентный ноготь с нежно-розовыми объемными блестками.

Розовый блеск

Если вам нравится однотонный дизайн, то используйте маникюр с сияющими розовыми блестками. Он выглядит очень гламурно и подходит для создания нарядного образа. Этот нейл-арт отлично сочетается с вечерней одеждой.

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На фото вы видите блестящий розовый маникюр на квадратных ногтях. Но он также подойдет для миндалевидной и заостренной формы. Этот дизайн не стоит сочетать с яркими украшениями, чтобы не перегружать образ.

Бело-розовый маникюр

Сверкающие розовые блестки на акцентном ногте привлекают внимание к заостренным кончикам. Нежно-розовые и белые оттенки придают маникюру утонченность и изящество. Маленькое сердечко на среднем пальце выглядит очаровательно.

Для длинных квадратных ногтей

Этот маникюр идеально подходит для длинных квадратных ногтей. Он выглядит роскошно и гламурно.

Объемные блестки подчеркивают изысканность и элегантность френча на соседнем ногте, который украшен маленькими стразами по линии лунулы. Завитки на мизинце дополняют общую эстетику.

С блестящими прозрачными кончиками

Модные тенденции последних лет принесли нам много необычных вариантов французского маникюра. Пришло время сочетать френч с кончиками в стиле “пыльца фей”.

Эти блестящие прозрачные кончики выглядят смело и уникально. Они привлекают внимание, выделяясь на розовой основе.

С мраморными ногтями

Эти длинные острые ногти выглядят очень нарядно, благодаря маникюру “пыльца фей” на указательном пальце и френчу с блестящим квадратным кончиком. Мраморный дизайн создает контраст с сияющими элементами. Этот уникальный образ дополнен несколькими стразами.

Заключение

Маникюр “пыльца фей” – отличный способ украсить ваши руки. Вы можете использовать его на всех пальцах, а также создать акцентный ноготь и скомбинировать с другими видами нейл-арта.