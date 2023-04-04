 

Собянин: Завод “Москвич” станет одним из главных поставщиков машин для такси и каршеринга

04.04.2023, 11:24, Новости дня
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Столица заключила соглашение с “Яндекс.Такси”. “Москвич” станет одним из крупнейших поставщиков для каршеринга и такси по всей стране, написал в своем телеграм-канале мэр Сергей Собянин.

Собянин напомнил, что в конце 2022 года началась сборка “Москвича 3”. Также разрабатывается универсальная платформа российского электромобиля.

“В дальнейшем планируем выпускать электромобиль Москвич 3е из российских компонентов”, – сообщил мэр.

По его словам, на заводе собрали уже семь тысяч машин. До конца текущего года планируется выпустить 50 тысяч, включая 10 тысяч с электродвигателем.

В 2024 году “Москвич” намерен произвести 100 тысяч автомобилей. Градоначальник уточнил, что план возрождения завода “Камаз” рассчитан на шесть лет.

Через два года столица начнет производить автомобили на базе российских комплектующих. Большинство компонентов будут будут отечественными.

В конце декабря 2022 года Собянин открыл на юге Москвы завод по производству автокомпонентов. Ежегодно там будут выпускать до 12 миллионов единиц кузовных деталей.


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