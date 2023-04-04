 

Пит Дэвидсон назвал Голливуд “худшим местом” для карьеры и психического здоровья

04.04.2023, 11:10, Разное
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Американский комик Пит Дэвидсон стал гостем подкаста “Real Ones with Jon Bernthal”. В разговоре с журналистами он рассказал о своем психическом здоровье, личной жизни и о том, почему он считает Голливуд “худшим местом” для собственного развития.

Сейчас Дэвидсон активно проходит терапию. Пит лечится от ПРЛ (пограничного расстройства личности). Болезнь была диагностирована у комика после потери отца. Пожарный погиб во время спасательных работ после теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. Актер публично признался в психологических проблемах только в 2017 году. Сейчас он решил снова проработать старые травмы.

Знаете, когда отец говорит, что заедет за тобой, и не заезжает… Всю жизнь я никому не верю, — признался Пит.

Дэвидсон активно работает над проблемой с доверием, однако “Голливуд — не самое лучшее место для обучения этому навыку”. Актер сравнил его со средней школой, “где есть крутые ребята и придурки, а крутые на самом деле — это самые тихие люди”.

Это худшее место для моего личностного роста, но я люблю его и собираюсь делать все, что в моих силах. Просто продолжаю двигаться дальше.

Пит Дэвидсон

Пит считает унизительным то, что все вокруг видят в нем “большого идиота”, а также не понимает, почему пресса так одержима его личной жизнью.

Я в шоу-бизнесе почти половину своей жизни — 14 или 15 лет на национальном телешоу (Saturday Night Live). За последние 12 лет я встречался с десятью людьми. И с людьми, с которыми встречался, я знакомился на работе, — ответил актер на вопрос о том, почему у него были романы только с известными девушками.

Сейчас бывший возлюбленный Ким Кардашьян счастлив в новых отношениях. Папарацци часто замечают актера в компании девушки по имени Чейз Суи Уандрес. В марте пара отдыхала на Гавайях. По возвращении домой Пит и Чейз попали в автомобильную аварию. Несчастный случай произошел в районе Флэтс в Беверли-Хиллз в 11 часов вечера по местному времени.

Пит ДэвидсонПит Дэвидсон


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