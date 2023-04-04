 

Раскрыта причина смерти клавишницы Fleetwood Mac Кристин Макви

04.04.2023, 11:10, Разное
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Участница легендарных Fleetwood Mac, клавишница, певица и автор песен Кристин Макви, ушла из жизни в возрасте 79-ти лет почти год назад. Однако близкие рок-звезды не сразу раскрыли причину смерти. Накануне стало известно, что Макви скончалась после ишемического инсульта, вызванного агрессивной формой рака. О том, что исполнительница страдала “метастатическим раком неизвестного первичного происхождения”, сообщает издание The Blast.

Fleetwood Mac

Отметим, что поскольку на момент смерти Макви не была замужем и не имела детей, ее единственным наследником стал родной брат. Также Кристин завещала часть своего многомиллионного состояния нескольким благотворительным организациям.

Нет слов, чтобы описать печаль в связи с кончиной Кристин Макви, – такое сообщение появилось в официальном аккаунте Fleetwood Mac после ее смерти. – Она действительно была единственной в своем роде, особенной и безмерно талантливой. Она была лучшим музыкантом, который мог быть у кого-либо в группе, и лучшим другом, который мог быть у кого-либо в жизни. Нам так повезло, что у нас был совместный путь. По отдельности и вместе мы глубоко дорожили Кристин и благодарны за те удивительные воспоминания, которые у нас остались. Нам будет очень ее не хватать.

Американская рок-группа Fleetwood Mac образовалась в 1967 году. За время своего существования коллектив неоднократно обновлял состав. Макви тоже на время уходила из команды, однако вновь присоединилась в 2014 году. Среди других известных участников Fleetwood Mac — вокалисты Мик Флитвуд и Стиви Никс, с приходом которой популярность группы вышла на новый уровень.

Fleetwood Mac — один из немногих рок-н-ролльных коллективов, удостоенных “Грэмми”. Среди самых известных композиций: “The Chain”, “Rhiannon”, “Storms”, “Go Your Own Way” и многие другие.

Кристин Макви


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