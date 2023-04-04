Новый вид сифилиса назовут в честь Ленина

Президиум Российской академии естественных наук (РАЕН) принял решение рекомендовать Минздраву назвать новый вид сифилиса в честь его первооткрывателя – Владимира Ульянова-Ленина.

Как подчёркивают специалисты, именно советский лидер впервые в истории описал клинический случай в своей научной статье, опубликованной в годы Гражданской войны.

«Владимир Ильич был не только политиком, но и талантливым журналистом, литератором и учёным. Даже в тяжёлые времена он думал о науке. Именно Ленин сто лет назад описал симптомы нового вида этого венерического заболевания», – рассказал редактор журнала «Вестник РАЕН» Андрей Ильичёв.

Учёные предлагают назвать отрытый Лениным вид сифилиса «ильичёвским». В статье, которая была опубликована в журнале «Пролетарий, будь здоров», описан случай заражения и течения болезни у одного из товарищей первого советского лидера.

«Купаясь летом в пруду со своим другом Овсеюшкой Радомысльским, я обратил внимание на странные пятна на его теле. Вместе мы сходили к врачу и помогли купировать болезнь. Об этом опыте я и расскажу в этой публикации», – писал во вступлении к своей статье Ленин.

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