iPhone изменил восприятие дочери Стива Джобса

Американская модель Ева Джобс, 24-летняя дочь основателя Apple Стива Джобса, радикально изменила свой взгляд на смартфонный гигант из Купертино.

В интервью изданию The Strategist она назвала iPhone 14 “важнейшим гаджетом”. “Он простой и лаконичный. Это мой художественный инструмент, и он является шедевром эстетического дизайна. Он сделал нашу жизнь проще. Это можно выразить одним словом – гениально”, – сказал Джобс. Во время беседы модель поделилась с нами своими пятью самыми необходимыми вещами.

Помимо телефона, сделанного отцом модели, в список также вошли веганская закуска, энергетические напитки и шорты-лонгсливы. Ева Джобс раньше довольно иронично относилась к смартфону iPhone. В сентябре 2022 года она опубликовала мем, высмеивающий модельный ряд iPhone 14 за его почти непримечательное сходство с предыдущими версиями смартфонов компании.