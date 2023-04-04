 

iPhone изменил восприятие дочери Стива Джобса

04.04.2023, 10:30, Разное
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Американская модель Ева Джобс, 24-летняя дочь основателя Apple Стива Джобса, радикально изменила свой взгляд на смартфонный гигант из Купертино.

В интервью изданию The Strategist она назвала iPhone 14 “важнейшим гаджетом”. “Он простой и лаконичный. Это мой художественный инструмент, и он является шедевром эстетического дизайна. Он сделал нашу жизнь проще. Это можно выразить одним словом – гениально”, – сказал Джобс. Во время беседы модель поделилась с нами своими пятью самыми необходимыми вещами.

Помимо телефона, сделанного отцом модели, в список также вошли веганская закуска, энергетические напитки и шорты-лонгсливы. Ева Джобс раньше довольно иронично относилась к смартфону iPhone. В сентябре 2022 года она опубликовала мем, высмеивающий модельный ряд iPhone 14 за его почти непримечательное сходство с предыдущими версиями смартфонов компании.


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