 

На больные почки может указывать отсутствие аппетита или боль в груди

04.04.2023, 10:30, Разное
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Заболевание почек может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Почки выводят из организма отходы, токсины и избыток воды. Они также обеспечивают баланс важных минералов и солей.

При развитии заболевания почек эти функции могут быть нарушены, что может привести к появлению определенных симптомов. Медицинские специалисты Eat This Not Thats объясняют, какие состояния могут указывать на больные почки.

Сильный отек ног.
Отеки возникают, когда почки перестают правильно функционировать. Лишняя жидкость и другие отработанные продукты накапливаются в тканях и не выводятся должным образом.

Усталость, слабость.
Существует множество причин, по которым заболевания почек могут вызывать усталость. Анемия – это состояние, при котором в организме недостаточно красных кровяных телец для переноса кислорода к тканям. Красные кровяные тельца производятся почками, которые вырабатывают гормон эритропоэтин. Анемия может возникнуть, если почки не функционируют должным образом.

Нечастое мочеиспускание.
Почки выводят лишнюю жидкость и отходы из организма, фильтруя их. Больная почка не может эффективно фильтровать кровь, что затрудняет частое мочеиспускание. Внешний вид и цвет мочи могут измениться. Она становится мутной и пенистой, с хлопьями. Это признак того, что почки не могут нормально функционировать как фильтрующий орган.

Отсутствие аппетита, тошнота.
Это признак того, что болезнь почек прогрессирует. Эти симптомы указывают на высокий уровень возможных токсинов в организме.

Зуд, затрудненное дыхание.
При повреждении почек в тканях накапливается жидкость. Эта жидкость может вызывать одышку. Одышка вызвана скоплением жидкости в легких.

Боль в груди. Еще одним признаком того, что в легких скапливается жидкость, может быть боль в груди. Это также может свидетельствовать о плохой работе почек.


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