 

Неоновая подводка для глаз: каким будет трендовый макияж этой весной

04.04.2023, 10:15, Разное
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Осенью и зимой хочется презентовать классические и сдержанные образы, а вот весной появляется непреодолимое желание экспериментировать с луками. Один из последних трендов в бьюти-сфере и визаже в частности — это неоновая подводка.

Розовая

Многие знаменитости все чаще презентуют яркие образы с неоновой подводкой. Если брать в целом, то можно выделить три оттенка, которые преобладают и пользуются наибольшим спросом: розовый, фиолетовый и голубой.

Однако это вовсе не означает, что вы должны ограничиваться только этими тонами. Не забывайте о том, что макияж призван подчеркнуть вашу индивидуальность, поэтому вы можете смело экспериментировать с макияжем других цветов.

Как использовать неоновую подводку весной-2023? Точно так же как обычную черную. Самый простой вариант — нарисовать стрелки и сделать макияж «кошачий глаз».

С неоновой подводкой у вас есть возможность подвести не только верхние, но также и нижние стрелки. В случае с черной подводкой подобный макияж может выглядеть несколько устрашающе.

Фиолетовая

Макияж в фиолетовых тонах выглядит не менее красиво, чем в розовых. Кстати, вы можете сочетать эти два оттенка, чтобы получить еще более красивый мейк-ап. Если нужен вечерний макияж, то не бойтесь использовать блестки.

Интересное решение — сочетать неоновые подводки разных цветов для получения радужного мейк-апа.

Такой вариант будет особенно уместен для вечеринок и неформальных торжественных мероприятий. Он также подойдет для эффектных фотосессий.

Голубая

Голубая подводка хороша тем, что подходит и голубоглазым, и кареглазым девушкам. Она делает взгляд более выразительным и подчеркивает красоту глаз.

С помощью голубой подводки вы можете нарисовать классические стрелки у внешних уголков глаз.

Если же есть желание презентовать креативный лук, попробуйте разместить стрелки выше: над подвижным веком.


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