Новый вид мошенничества – опасные звонки с номера 977

Россияне

столкнулись с новом видом мошенничества. Юрист Иван Соловьев рассказал о новом

виде захватывания информации при помощи телефонного звонка.

Так, через мессенджер

злоумышленники звонят будущей жертве и рассказывают о якобы одобренной заявке

на кредит. Звонок идет с телефонного номера с кодом 977. Этот код принадлежит российскому регионального оператору “Мотив”, который обслуживает клиентов в

Свердовской и Курганской области. Кроме этого, номера, начинающиеся с 977,

замечены в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. Об этом пишет

издание RT.

Юрист Иван Соловьев рассказывает,

что мошенники представляются работниками крупных банков. Логотип организации тоже

высвечивается в момент звонка. По телефону жертве сообщается, что счет для

зачисления кредитных средств указан на имя другого банка. Мошенники срочно

предлагают разобраться в ситуации, параллельно выпытывая данные карты, цитирует

Соловьева издание “Вести Подмосковья”.

Для того, чтобы

избежать кражи средств с карты, нельзя сообщать ни ее данные, ни коды,

приходящие в СМС-сообщениях. Особенно тщательно стоит скрывать три цифры на

обороте карты, так как с помощью этого ПИН-кода можно совершать покупки в

Интернете.