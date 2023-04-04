Новый вид мошенничества – опасные звонки с номера 977
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Россияне
столкнулись с новом видом мошенничества. Юрист Иван Соловьев рассказал о новом
виде захватывания информации при помощи телефонного звонка.
Так, через мессенджер
злоумышленники звонят будущей жертве и рассказывают о якобы одобренной заявке
на кредит. Звонок идет с телефонного номера с кодом 977. Этот код принадлежит российскому регионального оператору “Мотив”, который обслуживает клиентов в
Свердовской и Курганской области. Кроме этого, номера, начинающиеся с 977,
замечены в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. Об этом пишет
издание RT.
Юрист Иван Соловьев рассказывает,
что мошенники представляются работниками крупных банков. Логотип организации тоже
высвечивается в момент звонка. По телефону жертве сообщается, что счет для
зачисления кредитных средств указан на имя другого банка. Мошенники срочно
предлагают разобраться в ситуации, параллельно выпытывая данные карты, цитирует
Соловьева издание “Вести Подмосковья”.
Для того, чтобы
избежать кражи средств с карты, нельзя сообщать ни ее данные, ни коды,
приходящие в СМС-сообщениях. Особенно тщательно стоит скрывать три цифры на
обороте карты, так как с помощью этого ПИН-кода можно совершать покупки в
Интернете.
Смотреть комментарии → Комментариев нет