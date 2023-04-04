 

“Люблю тебя!”: Барановская воссоединилась с Аршавиным спустя 10 лет после разрыва

04.04.2023, 9:57, Разное
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Разрыв футболиста с телеведущей в свое время наделал много шума. Спортсмен, напомним, так официально и не женился на своей возлюбленной, но она все равно подарила ему троих детей. Однако даже наследники не смогли спасти эти отношения. Андрей Аршавин в итоге ушел от Юлии Барановской к Алисе Казьминой, которую взял в жены.

Какое-то время футболист не общался со своими детьми от звезды “Мужского / Женского”. Но после развода с журналисткой отношения с отпрысками наладились. К слову, россиянам настолько было непривычно видеть его с сыновьями и дочкой, что некоторые предполагали, что бывшие снова будут вместе. Теледиве тогда даже пришлось выступать с заявлением, чтобы сказать, что воссоединения ждать не стоит.

Вчера поклонники заметили Андрея Аршавина и Юлию Барановскую вместе, а потому вновь зашептались о втором шансе их отношений. И это было неудивительно: уж слишком непринужденно и радостно бывшие общались друг с другом в ресторане. Спустя 10 лет после разрыва звезды действительно воссоединились, но не как пара, а как хорошие родители. Их общая дочь Яна отмечала свое 15-летие, что и сподвигло их провести время вместе в окружении гостей и детей.

В этот день звезда телеэкрана опубликовала в своем микроблоге не только кадры с мужем, но и трогательный пост, посвященный наследнице.

“С днем рождения, моя маленькая королева, мой самый главный учитель в жизни — это ты. Люблю тебя бесконечно!” – обратилась к ней Юлия Барановская.


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