 

“Сделала многое, чтобы приблизить меня”: 40-летний Корчевников высказался о романе с Мельниковой

04.04.2023, 9:57, Новости дня
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40-летний актер,
а ныне и телеведущий Борис Корчевников в свои 40 лет ни разу не был женат. Мужчина
никогда не высказывался о причинах статуса холостяка, однако поклонники уже
успели построить свои догадки. К тому же, одиноким Бориса никто не смеет
назвать — в его жизни есть нечто большее, чем мирское.

По признанию
Корчевникова, он никогда не может быть один, ведь в его жизни есть Бог. Актер —
глубоко верующий человек, и к религии его приобщила, скорее всего, бывшая
возлюбленная. Актриса Анна-Сесиль Свердлова несколько раз появлялась с Борисом
Корчевниковым на публике, но отношения пара не подтверждала.

“Кристально
чистый и сделала многое, чтобы приблизить меня к Богу”, — так об актрисе
отзывается звезда “Кадетства”.

Нашелся в жизни главы
телеканала “Спас” и несостоявшийся роман. На съемках программы “Судьба
человека” с Александром Головиным Борис разоткровенничался и высказался о
романе с Дарьей Мельниковой. По словам ведущего, он был в нее влюблен. Вот только
девушка не ответила взаимностью, а вскоре и вовсе вышла замуж за Артура
Смольянинова.

“Был очень
давно влюблен в Дашу Мельникову, потому что она невероятная”, — говорит
Борис.

Пока в жизни
Корчевникова затишье. Он занимается работой и здоровьем. У мужчины редкая
опухоль, с которой ему приходится жить уже долгие годы.


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