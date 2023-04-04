“Сделала многое, чтобы приблизить меня”: 40-летний Корчевников высказался о романе с Мельниковой
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
40-летний актер,
а ныне и телеведущий Борис Корчевников в свои 40 лет ни разу не был женат. Мужчина
никогда не высказывался о причинах статуса холостяка, однако поклонники уже
успели построить свои догадки. К тому же, одиноким Бориса никто не смеет
назвать — в его жизни есть нечто большее, чем мирское.
По признанию
Корчевникова, он никогда не может быть один, ведь в его жизни есть Бог. Актер —
глубоко верующий человек, и к религии его приобщила, скорее всего, бывшая
возлюбленная. Актриса Анна-Сесиль Свердлова несколько раз появлялась с Борисом
Корчевниковым на публике, но отношения пара не подтверждала.
“Кристально
чистый и сделала многое, чтобы приблизить меня к Богу”, — так об актрисе
отзывается звезда “Кадетства”.
Нашелся в жизни главы
телеканала “Спас” и несостоявшийся роман. На съемках программы “Судьба
человека” с Александром Головиным Борис разоткровенничался и высказался о
романе с Дарьей Мельниковой. По словам ведущего, он был в нее влюблен. Вот только
девушка не ответила взаимностью, а вскоре и вовсе вышла замуж за Артура
Смольянинова.
“Был очень
давно влюблен в Дашу Мельникову, потому что она невероятная”, — говорит
Борис.
Пока в жизни
Корчевникова затишье. Он занимается работой и здоровьем. У мужчины редкая
опухоль, с которой ему приходится жить уже долгие годы.
Смотреть комментарии → Комментариев нет