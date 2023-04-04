“Сделала многое, чтобы приблизить меня”: 40-летний Корчевников высказался о романе с Мельниковой

40-летний актер,

а ныне и телеведущий Борис Корчевников в свои 40 лет ни разу не был женат. Мужчина

никогда не высказывался о причинах статуса холостяка, однако поклонники уже

успели построить свои догадки. К тому же, одиноким Бориса никто не смеет

назвать — в его жизни есть нечто большее, чем мирское.

По признанию

Корчевникова, он никогда не может быть один, ведь в его жизни есть Бог. Актер —

глубоко верующий человек, и к религии его приобщила, скорее всего, бывшая

возлюбленная. Актриса Анна-Сесиль Свердлова несколько раз появлялась с Борисом

Корчевниковым на публике, но отношения пара не подтверждала.

“Кристально

чистый и сделала многое, чтобы приблизить меня к Богу”, — так об актрисе

отзывается звезда “Кадетства”.

Нашелся в жизни главы

телеканала “Спас” и несостоявшийся роман. На съемках программы “Судьба

человека” с Александром Головиным Борис разоткровенничался и высказался о

романе с Дарьей Мельниковой. По словам ведущего, он был в нее влюблен. Вот только

девушка не ответила взаимностью, а вскоре и вовсе вышла замуж за Артура

Смольянинова.

“Был очень

давно влюблен в Дашу Мельникову, потому что она невероятная”, — говорит

Борис.

Пока в жизни

Корчевникова затишье. Он занимается работой и здоровьем. У мужчины редкая

опухоль, с которой ему приходится жить уже долгие годы.