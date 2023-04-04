 

Ту-144 вернётся на линии в 2024 году

04.04.2023, 8:33, Разное
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На брифинге министерства гражданской авиации была объявлена новая стратегия развития отрасли на период до 2035 года.

Санкции против РоссииЗападные санкции затруднили отечественным доступ к рынку иностранных воздушных судов, однако Россия – великая авиационная держава, которая раньше обеспечивала самолётами полмира и сейчас сможет обеспечить себя, подчеркнули в ведомстве.

По словам замглавы ведомства Михаила Блажина, безответственная политика руководства страны в 1990-е годы привела к победе западного лобби и засилью в небе России «Боингов» и «Эйрбасов». Тысячи отечественных лайнеров встали на прикол в ожидании лучших времён. И сейчас эти времена настали. Первыми планируется расконсервировать самолёты Ту-144.

– Уже в июне следующего, 2024 года, до 12 единиц этих лайнеров выйдут на внутренние и международные линии, – сообщил представитель ведомства.

Использование Ту-144 позволит авиаперевозчикам конкурировать с наземным транспортом. Так, полёт из Петербурга в Москву со скоростью 2000 км/ч на высоте 16-17 тысяч метров займёт всего 25 минут. Кроме Москвы, лайнеры Ту-144 свяжут Санкт-Петербург с Мурманском, Петрозаводском, Псковом, Великим Новгородом и турецкой Антальей.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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