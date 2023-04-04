 

“Защитная реакция психики”: как натянутая улыбка кричит о психологических проблемах?

04.04.2023, 7:07, Новости дня
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Смех оказывает
положительное воздействие на наше физическое и
психическое
здоровье. Однако, слишком натужный смех сигнализирует о многих проблемах вплоть до депрессии.

Кризисный психолог Виктория Вавилова рассказала журналистам о том, как натянутая улыбка кричит о психологических проблемах. Утверждает специалист, что иногда люди,
которые выглядят сильными и доброжелательными, могут игнорировать свои
проблемы и избегать негативных эмоций, таких как страх, обида и злость.

“Это всего лишь защитная реакция психики”, – добавила эксперт о механизме скрытия депрессии.

Такие люди могут чувствовать вину,
когда у них портится настроение, и чаще всего ищут внешние причины для
этого. Ведь безумно боятся заглянуть в свою душу. Люди, страдающие “улыбающейся депрессией”, изо всех сил скрывают свои
истинные чувства. Однако, если дать им возможность высказаться, то от человека зажигалки можно узнать
много неожиданного…

Для тех, кто узнал в описанном типаже себя или своих близких, специалист дала список, который поможет распознать опасную ситуацию. Человека перестают радовать любимые занятия, у него меняется режим дня, аппетит либо пропадает, либо становится зверским, случаются перепады настроения или приступы агрессии.
Кроме того, сигнализировать о депрессии могут постоянные извинения, неуверенность в себе и обесценивание своих чувств.


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