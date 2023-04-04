«Незащищенной группой стало все население города»
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Петербуржцы вспоминают погибших при теракте в метро 2017 года — первом в городе.
Цветы в годовщину теракта на станции «Технологический институт». Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ
Сегодня в Северной столице годовщина ужасной трагедии — ровно 6 лет с момента теракта в петербургской подземке. Горожане с утра и до сих пор приезжают на место трагедии с цветами и свечами — вспомнить имена и судьбы погибших при взрыве на станции метро «Технологический институт» 3 апреля 2017 года.
В тот страшный день в вагоне метрополитена подорвался террорист-смертник — 22-летний Акбаржон Джалилов, сумевший пронести СВУ в подземку. 16 человек погибли, еще 103 пассажира получили ранения различной тяжести. Жертв могло быть больше: через несколько минут на станции «Площадь Восстания» обнаружили вторую самодельную бомбу, превосходящую первую по мощности в три–пять раз. Но ее успели обезвредить.
«Незащищенной группой стало все население города», — говорили тогда петербуржцы. Многие родственники погибших с тех пор перестали пользоваться метрополитеном и довольно долго добивались от компании материальных компенсаций в судах.
К сегодняшнему дню в память о погибших пресс-служба петербургского метрополитена создала «Книгу памяти», а на своем сайте опубликовала фотографии из нее.
Обвиняемые в суде. 2019 год. Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»
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Источник: Новая газета
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