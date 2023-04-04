Экзорцизм: Одержимость и смерть

В 2016 году в Лондоне, Англия, проживала довольно состоятельная семья Иф в составе 64-летнего Кеннета, его жены Джозефин и их шести сыновей в возрасте от 20 до 33 лет.

Семья считалась очень благополучной и все ее члены имели престижную и высокооплачиваемую работу в сфере IT-технологий и маркетинге. Все соседи описывали их положительно и у них не было известных врагов и недругов.

В августе 2016 года у 26-летнего Кеннеди Ифа заболело горло. Все решили, что это просто простуда, но потом Кеннеди начал говорить, что ему кажется, словно у него в горле ползает что-то живое.

Визит к врачу не обнаружил в его горле ничего необычного, но Кеннеди продолжал настаивать на том, что в его горло находится живое инородное тело.

А потом у него резко изменился характер. Раньше это был спокойный и не агрессивный молодой человек, но теперь его настроение менялось чуть ли не каждый час и появились внезапные вспышки гнева. Он начал пропускать работу и почти перестал есть.

Его отец Кеннет решил, что сын переутомился и на нем сказывается недостаток сна. Но потом началось то, что сложно было списать просто на усталость.

Кеннеди начла разговаривать сам с собой, иногда ожесточенно споря и при этом изменяя голоса. Казалось, что внутри него поочередно “сидят” несколько разных человек.

Он проклинал свою мать и отца, и устраивал истерики, во время которых ломал вещи или проливал еду и питье на пол. Он также начал делать странные заявления, например, что он может слышать голоса в своей голове и что в его горле и желудке ползает большая змея. Внешне он тоже изменился, исхудав и став болезненно бледным.

“Однажды он стоял в коридоре, держал руку в своих трусах и говорил, что он хотел отрезать свой пенис. Это было шокирующе слышать”, – рассказывал брат Кеннеди.

Когда он начал говорить о “числе зверя 666” и громко молиться, чтобы Бог простил его, его семья поняла, что с ним происходит что-то глубоко за пределами переутомления. И вместо того, чтобы обратиться к врачу или специалисту в области психического здоровья, семья Иф, будучи очень религиозной, обратилась к местным церковным служителям.

Одним из них был Эндрю Чуквенвениве из церкви Святилища Иисуса, который по просьбе родителей пришел посмотреть на Кеннеди, привезенного в дом монахини:

“Вместе мы прибыли в дом сестры Джо в 10.59 вечера. Колин открыл дверь. Нас провели в гостиную. Я увидел Кеннеди, лежащего на диване. У него в руке был мобильный телефон. Казалось, он что-то печатал на своем телефоне, кому-то писал эсэмэску.

Я сказал ему “Привет”. Он тоже сказал “Привет” и посмотрел мне прямо в глаза. Он выглядел нездоровым и усталым. Когда мы начали молиться, в комнату вошел отец Кеннеди с мужчиной и женщиной из другой церкви. Я думал, что он пастор, но я никогда не видел его раньше. Он молился, чтобы Бог сохранил Кеннеди и исцелил его. Нам всем сказали выйти из комнаты и я был зол на это.

После того, как они ушли, мы продолжали сидеть и молиться. Кеннеди сел, когда мы собрались уходить. Мне показалось, что у него была лихорадка. И он был не таким умным, каким казался, когда я встречал его в прошлом”.

Этот молитвенный сеанс, похоже, мало чем помог, и, скорее всего, даже усугубил ситуацию. Кеннеди после этого стал более жестоким, и когда он начал угрожать напасть на свою мать и ударил отца, это стало последней каплей.

Кеннет решил, что его сын на самом деле одержим демоном, и заявил, что возьмет дело в свои руки и попытается “вылечить” Кеннеди с помощью сдержанности и молитвы.

“Ясно, что в нем сидела эта штука, то, что мы считали демоном, потому что это было неестественно. Он явно пытался убить его. Нам пришлось сдерживать его ради него самого. Было ясно, что если бы мы не удержали его, он мог бы попытаться причинить вред членам нашей семье”, – говорит брат Кеннеди.

Кеннет и его сыновья связали Кеннеди, используя кабельные стяжки, веревку и наручники, и в течение следующих трех дней держали его связанным, молясь за него. На третий день у Кеннеди, как было заявлено, случился припадок и на место происшествия были вызваны парамедики. Но когда они прибыли, то увидели уже мертвое тело молодого мужчины, вокруг которого молились члены его семьи в попытке “воскрешения”.

Было установлено, что причиной смерти Кеннеди стала остановка сердца, и на всем его теле были обнаружены многочисленные повреждения, включая царапины, ушибы и следы укусов. У его отца Кеннета и братьев также были незначительные травмы.

Когда полиция обыскала дом, они нашли записку в комнате матери Кеннеди, в которой было написано следующее:

“Если вы чувствуете, что ваш сын находится под действием заклинания, возьмите землю и бросайте ее на север, юг, восток, запад в течение четырех дней. После будет встреча”.

Семья Иф в итоге была арестована по обвинению в непредумышленном убийстве, незаконном лишении свободы и причинении или допущении смерти уязвимого взрослого человека:

“Его собственная семья решила, что, поскольку он стал нездоров и не мог поправиться, его следует ограничить в передвижении. Их звонок в Скорую был слишком поздним. Семья поставила свои ошибочные религиозные убеждения о том, что этот молодой человек одержим демоном или злыми духами, перед очевидным и здравым выводом о том, что ему нужна нормальная помощь и его не нужно связывать.

Была ли это какая-то форма экзорцизма, вы, может быть, узнаете в свое время. Но похоже, что семья Иф решила просто взять закон в свои руки”, – сказал Том Литтл, королевский адвокат.

Во время судебного процесса Кеннет Иф отрицал все обвинения, утверждая, что они были вынуждены связать Кеннеди для его же блага. Он также сказал присяжным, что приказал своим сыновьям сменять друг друга, когда они присматривали за братом, и разрешил им использовать “подавляющую силу”, но отрицал, что тут была “связь с культами, оккультизмом и тайными обществами”.

Прокуроры описали насилие над Кеннеди как средневековую пытку, указав, что Кеннеди удерживали связанным в течение 67 часов и обращались с ним как с “животным” или “заключенным”.

Однако одних гневных эпитетов было мало для реального срока и после четырехдневного обсуждения присяжными со всех семи членов семьи были сняты все обвинения. Что в самом деле произошло в их семье, осталось неизвестным для общества.