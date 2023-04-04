 

НЛО и пришельцы в Боливии

04.04.2023, 5:35, Разное
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Произошедшее в отдаленной деревне Хуарина (Боливия) событие поставило местных жителей в тупик, а власти расследуют вероятность внеземного контакта.

Жители деревни сообщают о приземлении НЛО, за которым последовало появление маленьких существ из другого мира, которые бродили по улицам под покровом темноты.

Сначала жители деревни заметили жуткий зеленый свет, пересекающий небо. Убежденные, что это инопланетный космический корабль, местные жители неусыпно следили за ночным небом. Их подозрения подтвердились, когда они позже стали свидетелями множества маленьких фигурок, мечущихся в тени их деревни. Описанные как «мини-пришельцы», эти таинственные существа были похожи на гоблинов или маленьких людей из местного фольклора, которые, как говорят, часто являются детям.

Местная жительница Рита Маркес поделилась своим опытом с журналистами: «Они были миниатюрными существами, похожими на тех маленьких людей, которые кажутся детям».
Когда любопытство и страх смешались, жители деревни наткнулись на «умершего инопланетянина», лежащего в канаве. Они быстро сделали фотографии, документируя странное явление. Однако вскоре предполагаемое инопланетное тело таинственным образом исчезло без следа, заставив многих задуматься, не скрыл ли кто-то очевидные улики или инопланетные гости забрали своего погибшего товарища.

Местные жители связались с экспертом по НЛО Хуаном Карлосом Алиагой, который поделился с ним изображениями.

Он сказал: «Они прислали мне фотографии, на котором видно существо, свернувшееся калачиком».

Алиага планирует более детально разобраться в этом вопросе, поскольку считает, что рассказы жителей деревни имеют важное значение.

Местные власти также проявили интерес к этому делу, призывая жителей деревни проявлять осторожность в своих заявлениях о предполагаемом визите инопланетян. Региональный эксперт посетил Хуарину для сбора информации и пообещал, что будет начато официальное расследование, чтобы раскрыть правду о загадочных событиях.

По мере того, как тайна продолжает раскрываться, маленькая деревня Хуарина оказывается в центре паранормального явления, которое покорило как верующих, так и скептиков. Исчезновение ребенка-пришельца и таинственные посетители деревни вызвали волну интриг, и люди с нетерпением ожидают результатов расследования этой странной и потусторонней встречи.


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