 

60% россиян хотят оформить ипотеку

04.04.2023, 4:15, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В течение следующих шести месяцев около 8% россиян собираются приобрести квартиру. Большинство из них – 60% – намерены оформить ипотечный кредит, сообщают аналитики “СберСтрахования”.

Особой популярностью ипотечное кредитование пользуется у потенциальных покупателей из Краснодара. Здесь о готовности оформить жилищный заем сообщили 97%. Высокие показатели также у Тюмени и Казани – 83% и 82% соответственно.

В среднем россияне считают, что ипотеку получится закрыть примерно за 17 лет. Но около 23% опрошенных намерены расплатиться по кредиту за пять лет.

Средняя сумма, которую россияне готовы вложить в приобретение новой квартиры, составила 4 млн рублей. За год данный показатель увеличился в два раза. Максимальный бюджет сделки – 7 млн рублей – назвали жители Москвы. Меньше всего готовы отдать за новое жилье в Астрахани. Планируемый бюджет покупки здесь составляет 1,8 млн рублей.

Почти 78% респондентов собираются купить вторичную квартиру. Более половины опрошенных интересуют “однушки”.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.12.21 / В Шотландии захотели помиловать обвиненных 300 лет назад в колдовстве женщин

27.02.21 / Ученые обнаружили необычное влияние яблок на мозг человека

02.06.21 / МИД оценил информацию о возможном пересмотре Суданом соглашения по военной базе

16.07.21 / Срок действия подлежащих замене паспортов продлен на 90 дней

19.11.20 / ВОЗ предупредила об опасности лечения COVID-19 антибиотиками

24.07.22 / Лавров раскрыл детали «зерновой сделки»

29.05.21 / Оккупанты на Донбассе обстреляли гражданскую инфраструктуру Шумов – штаб ООС

08.06.21 / Пашинян предложил обменять своего сына на всех плененных Азербайджаном армянских военных

11.09.20 / Путин поручил защитить россиян от рисков техногенного характера

04.12.20 / Фасад заброшенного исторического здания в Киеве использовали для фотовыставки, посвященной Сковороде

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика