60% россиян хотят оформить ипотеку

В течение следующих шести месяцев около 8% россиян собираются приобрести квартиру. Большинство из них – 60% – намерены оформить ипотечный кредит, сообщают аналитики “СберСтрахования”.

Особой популярностью ипотечное кредитование пользуется у потенциальных покупателей из Краснодара. Здесь о готовности оформить жилищный заем сообщили 97%. Высокие показатели также у Тюмени и Казани – 83% и 82% соответственно.

В среднем россияне считают, что ипотеку получится закрыть примерно за 17 лет. Но около 23% опрошенных намерены расплатиться по кредиту за пять лет.

Средняя сумма, которую россияне готовы вложить в приобретение новой квартиры, составила 4 млн рублей. За год данный показатель увеличился в два раза. Максимальный бюджет сделки – 7 млн рублей – назвали жители Москвы. Меньше всего готовы отдать за новое жилье в Астрахани. Планируемый бюджет покупки здесь составляет 1,8 млн рублей.

Почти 78% респондентов собираются купить вторичную квартиру. Более половины опрошенных интересуют “однушки”.