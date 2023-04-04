Почему мужчины в России живут на 10 лет меньше женщин?

По данным

Росстата женщины в среднем доживают до 77,8 лет, в то время как мужчины уходят

из жизни уже в 67,6 лет. Колоссальная разница в 10 лет обусловлена рядом причин.

Однако, продлить жизнь мужчинам можно, придерживаясь всего нескольких советов.

Доктора нередко

говорят о том, что мужчины приходят к врачу слишком поздно. Главная причина — социальные

установки о том, что посещение врача не мужское занятие. То же самое и с

приемом лекарств. Женщины постоянно контролируют мужчин, чтобы те не пропускали

важный прием лекарства. Вывод первый — мужчинам нужно ответственнее подходить к

своему здоровью.

Нельзя не

отметить и образ жизни. Мужчины в России чаще курят, злоупотребляют крепкими

напитками, отказываются от спорта и здоровой еды. Мужчины рискуют и, к сожалению,

проигрывают в битве за здоровье. Поэтому мужчинам следует как можно раньше изменить

свой образ жизни.

Кроме всего

прочего на мужчинах лежит неподъемный груз ответственности, зачастую не

обоснованный реальностью. Так, установка “мужчина — это кормилец”

заставляет мужчин чаще впадать в депрессию. Число мужских самоубийств превышает

женские в шесть раз. Мужчинам необходимо более экологично распределять гендерные

роли, в котором потеря работы не станет причиной для потери смысла жизни.