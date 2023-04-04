 

Почему мужчины в России живут на 10 лет меньше женщин?

04.04.2023, 2:53, Новости дня
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По данным
Росстата женщины в среднем доживают до 77,8 лет, в то время как мужчины уходят
из жизни уже в 67,6 лет. Колоссальная разница в 10 лет обусловлена рядом причин.
Однако, продлить жизнь мужчинам можно, придерживаясь всего нескольких советов.

Доктора нередко
говорят о том, что мужчины приходят к врачу слишком поздно. Главная причина — социальные
установки о том, что посещение врача не мужское занятие. То же самое и с
приемом лекарств. Женщины постоянно контролируют мужчин, чтобы те не пропускали
важный прием лекарства. Вывод первый — мужчинам нужно ответственнее подходить к
своему здоровью.

Нельзя не
отметить и образ жизни. Мужчины в России чаще курят, злоупотребляют крепкими
напитками, отказываются от спорта и здоровой еды. Мужчины рискуют и, к сожалению,
проигрывают в битве за здоровье. Поэтому мужчинам следует как можно раньше изменить
свой образ жизни.

Кроме всего
прочего на мужчинах лежит неподъемный груз ответственности, зачастую не
обоснованный реальностью. Так, установка “мужчина — это кормилец”
заставляет мужчин чаще впадать в депрессию. Число мужских самоубийств превышает
женские в шесть раз. Мужчинам необходимо более экологично распределять гендерные
роли, в котором потеря работы не станет причиной для потери смысла жизни.


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