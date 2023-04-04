Fox News – невероятно наблюдать то, как низко упали престиж и влияние США при дряхлом, ничтожном Байдене

Своей ханжеской и совершенно неуклюжей внешней политикой Джо Байден, похоже, оттолкнул от себя всех на международной арене, заявил ведущий Fox News Стив Хилтон. По его словам, раньше все хотели быть союзником США, а теперь Си Цзиньпин бравирует на мировой арене, пока американский лидер ходит вокруг, спотыкаясь, едва очнувшись ото сна.

Добро пожаловать обратно на программу! Одним из многих ужасных последствий этого провоцирующего раздор цирка, устроенного демократами с целью «добраться до Трампа», стало то, что мы не обращаем внимания на некоторые абсолютно колоссальные и катастрофические события во внешней политике.

На этой неделе Китай добился масштабного прогресса, укрепив свои связи с Саудовской Аравией, которая присоединилась к возглавляемому Китаем блоку в сфере безопасности, подписав многомиллиардную энергетическую сделку.

Произошло это сразу после того, как Китай выступил посредником в мирном соглашении между Саудовской Аравией и Ираном. Всё это серьёзнейшее унижение не только для Америки, но и лично для Байдена. Только послушайте, что он заявил в июле, находясь в Саудовской Аравии.

ДЖО БАЙДЕН, президент США: Позвольте мне чётко заявить, что Соединённые Штаты намерены оставаться на Ближнем Востоке активно действующим партнёром. Мы не уйдём, оставив за собой вакуум, чтобы Китай, РФ или Иран могли его заполнить.

Похоже, Байден своими кулачными приветствиями проложил себе дорогу на выход из этого обещания. Но по меньшей мере у нас всё ещё есть союзники на юге, не так ли? Нет, не при Байдене. Китай там тоже добивается прогресса. Буквально на днях Китай заключил сделку с Бразилией об отказе от американского доллара и об использовании в торговле китайской валюты.

Сейчас инвесторам говорят готовиться к падению нефтедоллара. Мы уже видели, как Си и Путин укрепили китайско-российский антиамериканский альянс, включив в него также Индию.

Индия — крупнейшая в мире демократия, которая на 100 процентов должна находиться на нашей стороне. При Трампе всё выглядело очень позитивно.

НАРЕНДРА МОДИ, премьер-министр Индии: Друзья, я представляю вам своего друга, друга Индии, президента Соединённых Штатов Америки, господина Дональда Трампа (далее говорит на хинди. — ИноТВ).

Но Байден, похоже, своей ханжеской и совершенно неуклюжей внешней политикой оттолкнул от себя всех. Это по-настоящему важное дело, не в меньшей мере в экономическом плане. Взгляните на это. Западный альянс, «Большую семёрку», не далее как на этой неделе обошёл БРИКС, в котором — Бразилия, Россия, Индия, Китай, Саудовская Аравия и ряд других стран, таких как Египет.

Что происходит с Америкой? Мы были мировым лидером, все хотели быть нашим союзником. А теперь именно Си бравирует на мировой арене, пока Байден ходит вокруг, спотыкаясь, едва очнувшись ото сна. Невероятно наблюдать то, как низко мы пали в плане влияния и престижа при этом дряхлом, ничтожном президенте и его серой технократической команде гениев во внешней политике.

Давайте не будем об этом забывать следующий раз, когда истеблишмент скажет вам, какая это хорошая идея поставить во главе человека, у которого за спиной десятки лет опыта во внешней политике.

Своей реакцией на происходящее с нами поделится бывший официальный представитель Госдепа Морган Ортагус, которая действительно является гением внешней политики. Морган, давненько с вами не общались. Рад вас видеть. Что вы думаете об этих событиях?

МОРГАН ОРТАГУС, бывший официальный представитель Госдепа США: Рада вновь оказаться на вашей программе.

(Неловкое молчание.)

Извините, вы, возможно, не услышали мой вопрос? Я спросил, что вы думаете об этих событиях?

МОРГАН ОРТАГУС: Думаю, вы сейчас подняли невероятно важные темы, которые не получают широкого освещения. Стивен, давайте начнём по порядку и шире посмотрим на картину того, что пытается сделать китайская Коммунистическая партия. Они пытаются доминировать на мировой арене. Мы вступаем в эпоху — и мы говорили об этом в начале президентского правления Трампа — конкуренции великих держав.

Что это означает? Это означает, что мы в каждом регионе мира участвуем в борьбе коммунизма против демократии. И, как вы видите, Китай пытается заменить нас не только в качестве господствующей военной державы, но и в качестве господствующей экономической державы. Поэтому они страна за страной, дюйм за дюймом, шаг за шагом пытаются увести у нас наших друзей.

Вы привели прекрасные примеры Саудовской Аравии и Бразилии. С Саудовской Аравией мы наблюдаем следующее: во-первых, для администрации стало полной неожиданностью, когда Саудовская Аравия и Китай вышли вместе с Ираном, главным врагом саудовцев, чтобы объявить о том, что они возвращают обратно послов, вновь открывают посольства и что они пришли к соглашению.

Мы не только не были частью этой сделки, но она стала для нас неожиданностью. Мы узнали о ней из газет, как и все остальные. И это демонстрация того, что Саудовская Аравия видит в Си Цзиньпине более хорошего посредника, более хорошего партнёра, чем в президенте Байдене. Находиться в такой позиции опасно.

Саудовская Аравия — идеальный друг? Нет. Сейчас на Ближнем Востоке и по всему миру происходит именно то, чего Байден обещал не допустить: мы теряем наше влияние, проигрываем ключевые переговоры.

То же самое, Стив, происходит и с Бразилией. По-моему, Байдену потребовалось более года, чтобы позвонить Болсонару, когда тот ещё был президентом, поскольку, как мне кажется, последний ему не нравился.

А от союзников, особенно в Латинской и Южной Америке, а также на Ближнем Востоке, я слышу, что администрация Байдена настолько отвлечена конфликтом между Россией и Украиной, что не может сосредоточиться ни на чём другом. И мы теряем наше влияние в этих регионах. Почему это так важно? Потому что Китай этого не делает. На самом деле они делают обратное: они наращивают свои усилия.

Именно так. Какой замечательный небольшой тур по всему миру, Морган. Фантастика. Рад был вас видеть.

Дата публикации 03 апреля 2023 года.