 

Роскошно и аристократично: жемчужные ногти на весну-2023 (фото)

04.04.2023, 1:45, Разное
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Классика не стареет, но все-таки иногда надоедает. Если базовый нюдовый маникюр вдруг показался вам скучным, но вы не хотите отходить от выбранного сдержанного стиля, обратите внимание на жемчужное покрытие ногтей. Это просто идеальный вариант для весны – элегантный и нежный.

Идеи жемчужного маникюра

Жемчужный маникюр может быть выполнен перламутровым лаком или при помощи техники втирки. Он просто прекрасно смотрится как на квадратных, так и на овальных ноготках.

Само по себе жемчужное покрытие выглядит очень эффектно и благородно. Но если добавить немного ммнималистичного контрастного декора, получится еще лучше.

Жемчужное покрытие может стать основой для френча. Получится очень необычная вариация классического маникюра.

Не бойтесь переборщить с блеском. Сверкающий перламутровый лак вполне совместим со стразами разных оттенков и размеров.

Добавьте к базовому маникюру немного ярких и нежных цветов.

Используйте в своем маникюре различные вариации жемчужного лака. Не только классический белый, но и более смелый – розовый.

Украсьте лунки ногтей блестками, которые по оттенку приближены к основному покрытию.

Можно прибегнуть к аналогичному декоративному приему, но уже с использованием страз.


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